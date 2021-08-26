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Video: Росія втратила повагу і сиплеться на очах. Азія встає з колін – бунт вже близько — Антизомбі, 26.08.2021

У Казахстані утискають росіян? Коли Азія дасть відсіч Росії Як в Москві утиск прав Казахів перевернули з ніг на голову Загострення ситуації в Казахстані. Коли казахи дадуть відсіч? —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 26.08.2021 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Росія втратила повагу і сиплеться на очах. Азія встає з колін – бунт вже близько — Антизомбі, 26.08.2021
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У Казахстані утискають росіян? Коли Азія дасть відсіч Росії

Як в Москві утиск прав Казахів перевернули з ніг на голову

Загострення ситуації в Казахстані. Коли казахи дадуть відсіч?

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 26.08.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / Росія втратила повагу і сиплеться на очах. Азія встає з колін – бунт вже близько — Антизомбі, 26.08.2021 / 26.08.2021 20:34
26.08.2021 20:34

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