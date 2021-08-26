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Video: Россия потеряла уважение и сыпется на глазах. Азия встает с колен — бунт уже близко — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 26.08.2021: В Казахстане притесняют русских? Когда Азия даст отпор России Как в Москве ущемление прав Казахов перевернули с ног на голову Обострение ситуации в Казахстане. Когда казахи дадут ОТПОР? Мы давно говорили о том, что чем ближе выборы в РФ тем сильнее имперский угар на федеральных телеканалах. В итоге в своей стране казахи, оказались в неудобном положении, многие из них, особенно жители приграничных с Монголией и Китаем районов не знают русский язык от слова совсем. – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 26.08.2021 Это Антизомби. Территория без пропаганды. antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 26.08.2021. Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

Россия потеряла уважение и сыпется на глазах. Азия встает с колен — бунт уже близко — Антизомби на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 26.08.2021:

В Казахстане притесняют русских? Когда Азия даст отпор России

Как в Москве ущемление прав Казахов перевернули с ног на голову

Обострение ситуации в Казахстане. Когда казахи дадут ОТПОР?

Мы давно говорили о том, что чем ближе выборы в РФ тем сильнее имперский угар на федеральных телеканалах.

В итоге в своей стране казахи, оказались в неудобном положении, многие из них, особенно жители приграничных с Монголией и Китаем районов не знают русский язык от слова совсем.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 26.08.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 26.08.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

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Главная / Россия потеряла уважение и сыпется на глазах. Азия встает с колен — бунт уже близко — Антизомби на ICTV / 26.08.2021 20:34
26.08.2021 20:34

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