Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Росія всерйоз зібралася переглядати межі України – Пушилін в шоці — Антизомбі, 22.07.2021

Чому в Кремлі заговорили про поділ України на межі 1922 року? Стаття Путіна про Україну - до чого б це любовне послання? Навіщо Путіну звертатися до народу України - подвійне дно Шоу про перегляд кордонів України - Вся правда про статтю Путіна Проєкт антиросія і непотрібний Донбас - Путін сказав своє слово Передвиборча бравада або велика війна? —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 22.07.2021 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Росія всерйоз зібралася переглядати межі України – Пушилін в шоці — Антизомбі, 22.07.2021
0 Коментувати

Чому в Кремлі заговорили про поділ України на межі 1922 року?

Стаття Путіна про Україну – до чого б це любовне послання?

Навіщо Путіну звертатися до народу України – подвійне дно

Шоу про перегляд кордонів України – Вся правда про статтю Путіна

Проєкт антиросія і непотрібний Донбас – Путін сказав своє слово

Передвиборча бравада або велика війна?

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 22.07.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Головна / Росія всерйоз зібралася переглядати межі України – Пушилін в шоці — Антизомбі, 22.07.2021 / 22.07.2021 20:21
22.07.2021 20:21

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати