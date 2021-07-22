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Video: Россия всерьёз собралась пересматривать границы Украины — Пушилин в шоке — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 22.07.2021: Почему в Кремле заговорили о разделе Украины по границам 1922 года? Статья Путина об Украине - к чему бы это любовное послание? Зачем Путину обращаться к народу Украины - двойное дно Шоу о пересмотре границ Украины - Вся правда о статье Путина Проект АНТИРОССИЯ и ненужный Донбасс - Путин сказал свое слово Предвыборная бравада или большая война? Почему в Кремле заговорили о разделе Украины по границам 1922 года? Безусловно одним из самых громких событий последней недели стал текст президента России о единстве русских и украинцев. Причем здесь сразу оговоримся – «громких» не в смысле какой-то значимости или важности. – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 22.07.2021 Это Антизомби. Территория без пропаганды. antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 22.07.2021. Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

Россия всерьёз собралась пересматривать границы Украины — Пушилин в шоке — Антизомби на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 22.07.2021:

Почему в Кремле заговорили о разделе Украины по границам 1922 года?

Статья Путина об Украине — к чему бы это любовное послание?

Зачем Путину обращаться к народу Украины — двойное дно

Шоу о пересмотре границ Украины — Вся правда о статье Путина

Проект АНТИРОССИЯ и ненужный Донбасс — Путин сказал свое слово

Предвыборная бравада или большая война?

Почему в Кремле заговорили о разделе Украины по границам 1922 года?

Безусловно одним из самых громких событий последней недели стал текст президента России о единстве русских и украинцев.

Причем здесь сразу оговоримся – «громких» не в смысле какой-то значимости или важности.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 22.07.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 22.07.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

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Главная / Россия всерьёз собралась пересматривать границы Украины — Пушилин в шоке — Антизомби на ICTV / 22.07.2021 20:21
22.07.2021 20:21

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