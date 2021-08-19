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Video: Росія стала заздрити Китаю все більше – чого раптом? — Антизомбі, 19.08.2021

Атака України на Воронеж - як скоро вона трапиться? Рен ТВ розповість Росія проти планети всієї. Чи складно протистояти всім на світі? Пора пофантазувати - ТОП упоротих новин з Росії —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 19.08.2021 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Росія стала заздрити Китаю все більше – чого раптом? — Антизомбі, 19.08.2021
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Атака України на Воронеж – як скоро вона трапиться? Рен ТВ розповість

Росія проти планети всієї. Чи складно протистояти всім на світі?

Пора пофантазувати – ТОП упоротих новин з Росії

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 19.08.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / Росія стала заздрити Китаю все більше – чого раптом? — Антизомбі, 19.08.2021 / 19.08.2021 20:28
19.08.2021 20:28

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