Россия стала завидовать Китаю все больше — с чего вдруг? — Антизомби на ICTV

Авиация России совершает стремительное пике на самое ДНО — что же так? — Антизомби на ICTV

Чем ближе выборы в России — тем больше крови Украины? Как так — Антизомби на ICTV

Как быстро построить дом РТОМ — в России подскажут и расскажут — Антизомби на ICTV

Лукашенко мечтает об Украине на КОЛЕНЯХ? А стоит ли Беларусь — Антизомби на ICTV

Поражение России на Олимпиаде — почему так сложно принять и признать — Антизомби на ICTV

Уехали все, кому не лень! Донбасс ветшает с каждым днем — Антизомби на ICTV

Западенский Талибан — не слышали о таком? А Россия уже мчит на помощь — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 19.08.2021:

Атака Украины на Воронеж — как скоро она случится? Рен ТВ расскажет

Россия против планеты всей. Сложно ли противостоять всем на свете?

Пора пофантазировать — ТОП упоротых новостей из России

Как и в сексе по телефону полет фантазии быстро заканчивается. Телевизор выключается, и у людей, которые только вот чувствовали себя реально властелинами мира – не остается ничего кроме все той же хрущёвки, протертого дивана и кредита на американский айфон.

Тем не менее такие программы продолжают выходить. Причем реально пачками.

И Кремль, наверное, можно понять. Ведь сложно сделать так, чтобы люди гордились чем-то реальным. А вот фантазировать никто не запрещал. Собственно, на это и расчёт. Ведь мечты бесплатны. И пока люди мечтают, в Кремле могут спать спокойно.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 19.08.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 19.08.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/