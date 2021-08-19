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Video: Россия стала завидовать Китаю все больше — с чего вдруг? — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 19.08.2021: Атака Украины на Воронеж - как скоро она случится? Рен ТВ расскажет Россия против планеты всей. Сложно ли противостоять всем на свете? Пора пофантазировать - ТОП упоротых новостей из России Как и в сексе по телефону полет фантазии быстро заканчивается.  Телевизор выключается, и у людей, которые только вот чувствовали себя реально властелинами мира – не остается ничего кроме все той же хрущёвки, протертого дивана и кредита на американский айфон. Тем не менее такие программы продолжают выходить. Причем реально пачками. И Кремль, наверное, можно понять. Ведь сложно сделать так, чтобы люди гордились чем-то реальным.  А вот фантазировать никто не запрещал.  Собственно, на это и расчёт. Ведь мечты бесплатны. И пока люди мечтают, в Кремле могут спать спокойно. – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 19.08.2021 Это Антизомби. Территория без пропаганды. antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 19.08.2021. Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

Россия стала завидовать Китаю все больше — с чего вдруг? — Антизомби на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 19.08.2021:

Атака Украины на Воронеж — как скоро она случится? Рен ТВ расскажет

Россия против планеты всей. Сложно ли противостоять всем на свете?

Пора пофантазировать — ТОП упоротых новостей из России

Как и в сексе по телефону полет фантазии быстро заканчивается.  Телевизор выключается, и у людей, которые только вот чувствовали себя реально властелинами мира – не остается ничего кроме все той же хрущёвки, протертого дивана и кредита на американский айфон.

Тем не менее такие программы продолжают выходить. Причем реально пачками.

И Кремль, наверное, можно понять. Ведь сложно сделать так, чтобы люди гордились чем-то реальным.  А вот фантазировать никто не запрещал.  Собственно, на это и расчёт. Ведь мечты бесплатны. И пока люди мечтают, в Кремле могут спать спокойно.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 19.08.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 19.08.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

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Главная / Россия стала завидовать Китаю все больше — с чего вдруг? — Антизомби на ICTV / 19.08.2021 20:28
19.08.2021 20:28

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