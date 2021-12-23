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Video: Росія перетворилася на токсичний могильник. Куди звозять ядерні відходи з усього світу — Антизомбі, 23.12.2021

Росія перетворилася на токсичний могильник. Куди звозять ядерні відходи з усього світу. Топовий кремлівський чиновник ніби ненароком повідомляє…. про готовність Росії приймати радіоактивні відходи з усього світу Як ви вважаєте, токсичний могильник по сусідству з будинком чи дачею, це важлива тема для громадян Росії? Та сама Франція і Німеччина, як основні постачальники радіоактивних відходів у Росію, явно ж не вороги собі. Адже не просто так вони готові платити величезні гроші, аби всі ці уранові хвости зберігалися будь-де, тільки не на їхній території. Але тут цікаво інше. Росія, яка, як ви пам'ятаєте, запровадила санкції і не пускає в країну ті самі французькі сири. Радіоактивні відходи з Франції - приймає з розкритими обіймами —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 23.12.2021 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Росія перетворилася на токсичний могильник. Куди звозять ядерні відходи з усього світу — Антизомбі, 23.12.2021
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Росія перетворилася на токсичний могильник. Куди звозять ядерні відходи з усього світу.

Топовий кремлівський чиновник ніби ненароком повідомляє…. про готовність Росії приймати радіоактивні відходи з усього світу

Як ви вважаєте, токсичний могильник по сусідству з будинком чи дачею, це важлива тема для громадян Росії?

Та сама Франція і Німеччина, як основні постачальники радіоактивних відходів у Росію, явно ж не вороги собі.

Адже не просто так вони готові платити величезні гроші, аби всі ці уранові хвости зберігалися будь-де, тільки не на їхній території.

Але тут цікаво інше. Росія, яка, як ви пам’ятаєте, запровадила санкції і не пускає в країну ті самі французькі сири.

Радіоактивні відходи з Франції – приймає з розкритими обіймами

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 23.12.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / Росія перетворилася на токсичний могильник. Куди звозять ядерні відходи з усього світу — Антизомбі, 23.12.2021 / 23.12.2021 23:17
23.12.2021 23:17

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