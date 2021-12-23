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Video: Россия превратилась в токсичный могильник. Куда свозят ядерные отходы со всего мира — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 23.12.2021: Россия превратилась в токсичный могильник. Куда свозят ядерные отходы со всего мира Топовый кремлевский чиновник как бы невзначай сообщает….  о готовности России принимать радиоактивные отходы со всего мира. Как вы думаете, токсичный могильник по соседству с домом или дачей, это важная тема для граждан России? Та же Франция и Германия, в качестве основных поставщиков радиоактивных отходов в Россию, явно ж не враги себе. Ведь не просто так они готовы платить огромные деньги, лишь бы все эти урановые хвосты хранились где угодно, только не на их территории. Но тут интересно другое. Россия, которая как вы помните, ввела санкции и не пускает в страну те же французские сыры. Радиоактивные отходы из Франции -  принимает с распростертыми объятиями. – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 23.12.2021 Это Антизомби. Территория без пропаганды. antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 23.12.2021. Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

Россия превратилась в токсичный могильник. Куда свозят ядерные отходы со всего мира — Антизомби на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 23.12.2021:

Россия превратилась в токсичный могильник. Куда свозят ядерные отходы со всего мира

Топовый кремлевский чиновник как бы невзначай сообщает….  о готовности России принимать радиоактивные отходы со всего мира.

Как вы думаете, токсичный могильник по соседству с домом или дачей, это важная тема для граждан России?

Та же Франция и Германия, в качестве основных поставщиков радиоактивных отходов в Россию, явно ж не враги себе.

Ведь не просто так они готовы платить огромные деньги, лишь бы все эти урановые хвосты хранились где угодно, только не на их территории.

Но тут интересно другое. Россия, которая как вы помните, ввела санкции и не пускает в страну те же французские сыры.

Радиоактивные отходы из Франции —  принимает с распростертыми объятиями.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 23.12.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 23.12.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

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Главная / Россия превратилась в токсичный могильник. Куда свозят ядерные отходы со всего мира — Антизомби на ICTV / 23.12.2021 23:17
23.12.2021 23:17

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