Росія нарешті визнає ОРДЛО? Черговий шантаж Кремля чи новий етап протистояння? — Антизомбі, 13.01.2022

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Росія визнає ОРДЛО? Черговий шантаж Кремля чи новий етап протистояння?

Води на свята не було майже по всій території ЛиНиРи – навіть там, де вода йде не з України. Як же так?

Але за старою навароською традицією там, де не можна примазати Україну, холопам просто кажуть, вибачте перепади напруги в електромережі.

Не інакше як укродиверсанти електрику у славних недореспубліках зіпсували.

Втім, історія з водою – це наочний приклад того, як ці жалюгідні реально на порожньому місці розпалюють ненависть.

Що ОРДЛО із Сирією об’єднує?

Смішніше хоча б тому, що Косово завжди було хворою на тему для Кремля.

Адже замість колись великої союзної держави колишня Югославія роздробилася на країни, частина з яких уже в НАТО. Або Альянси. А незалежність Косова стала черговим шовком по носі Путіна на Балканах.

— подробиці в новому випуску програми Антизомбі на ICTV від 13.01.2022

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

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