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Video: Россия наконец-то признает ОРДЛО? Очередной шантаж Кремля или новый этап противостояния? — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 13.01.2022: Россия признает ОРДЛО? Очередной шантаж Кремля или новый этап противостояния? Воды на праздники не было почти по всей территории ЛыНыРы – то есть даже там, где вода идет не из Украины. Как же так? Но по старой наваросской традиции там, где нельзя примазать Украину, холопам просто говорят, извините были перепады напряжения в электросети. Не иначе как укродиверсанты электричество в славных недорэспубликах испортили. Впрочем, история с водой - это наглядный пример того, как эти жалкие реально на пустом месте разжигают ненависть. Что ОРДЛО с Сирией объединяет? Смешнее хотя бы потому, что Косово всегда было больной темой для Кремля. Ведь вместо некогда большого союзного государства, бывшая Югославия раздробилась на страны, часть из которых уже в НАТО. Или союзники НАТО. А независимость Косово стала очередным шёлком по носу Путину на Балканах. – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 13.01.2022 Это Антизомби. Территория без пропаганды. antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 13.01.2022. Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

Россия наконец-то признает ОРДЛО? Очередной шантаж Кремля или новый этап противостояния? — Антизомби на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 13.01.2022:

Россия признает ОРДЛО? Очередной шантаж Кремля или новый этап противостояния?

Воды на праздники не было почти по всей территории ЛыНыРы – то есть даже там, где вода идет не из Украины. Как же так?

Но по старой наваросской традиции там, где нельзя примазать Украину, холопам просто говорят, извините были перепады напряжения в электросети.

Не иначе как укродиверсанты электричество в славных недорэспубликах испортили.

Впрочем, история с водой — это наглядный пример того, как эти жалкие реально на пустом месте разжигают ненависть.

Что ОРДЛО с Сирией объединяет?

Смешнее хотя бы потому, что Косово всегда было больной темой для Кремля.

Ведь вместо некогда большого союзного государства, бывшая Югославия раздробилась на страны, часть из которых уже в НАТО. Или союзники НАТО. А независимость Косово стала очередным шёлком по носу Путину на Балканах.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 13.01.2022

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 13.01.2022.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

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Главная / Россия наконец-то признает ОРДЛО? Очередной шантаж Кремля или новый этап противостояния? — Антизомби на ICTV / 13.01.2022 20:48
13.01.2022 20:48

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