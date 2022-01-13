Россия наконец-то признает ОРДЛО? Очередной шантаж Кремля или новый этап противостояния? — Антизомби на ICTV

Украинский корабль и российская истерика. Зачем Кремль провоцирует обострение в Азовском море? — Антизомби на ICTV

Истерика в Москве и жалкие отмазки. Как суд РФ участие своей армии в войне на Донбассе подтвердил — Антизомби на ICTV

Новый год — новые обещания! С чем встретят 2022 год на оккупированном Донбассе — Антизомби на ICTV

Россия превратилась в токсичный могильник. Куда свозят ядерные отходы со всего мира — Антизомби на ICTV

Казахстан — НАШ? Сможет ли Россия после Беларуси осуществить аншлюс еще одной страны — Антизомби на ICTV

Лучшие страшилки об Украине! Чего же не видит Россия? — Антизомби на ICTV

Чем закончилась встреча в Женеве и чего ждать Украине? — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 13.01.2022:

Россия признает ОРДЛО? Очередной шантаж Кремля или новый этап противостояния?

Воды на праздники не было почти по всей территории ЛыНыРы – то есть даже там, где вода идет не из Украины. Как же так?

Но по старой наваросской традиции там, где нельзя примазать Украину, холопам просто говорят, извините были перепады напряжения в электросети.

Не иначе как укродиверсанты электричество в славных недорэспубликах испортили.

Впрочем, история с водой — это наглядный пример того, как эти жалкие реально на пустом месте разжигают ненависть.

Что ОРДЛО с Сирией объединяет?

Смешнее хотя бы потому, что Косово всегда было больной темой для Кремля.

Ведь вместо некогда большого союзного государства, бывшая Югославия раздробилась на страны, часть из которых уже в НАТО. Или союзники НАТО. А независимость Косово стала очередным шёлком по носу Путину на Балканах.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 13.01.2022

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 13.01.2022.

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