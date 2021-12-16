Росія легким рухом винесе весь блок НАТО? Вся правда про переможні війни РОТОМ — Антизомбі, 16.12.2021

Визнав Крим та оголосив війну Україні? Що стоїть за свіжими погрозами Лукашенка — Антизомбі, 02.12.2021

Сперміциди та трибунал над ОБСЄ. Свіжі маразми кремлівської пропаганди — Антизомбі, 09.12.2021

Брат Талібан і сестричка Науру. Нові союзники Кремля чи дружба за гроші? — Антизомбі, 09.12.2021

ОРДЛО і Білорусь із землі, а Росія з неба. Сенсаційне визнання про вторгнення в Україну — Антизомбі, 09.12.2021

Зустріч Путіна із Байденом. Чи буде війна і на що чекати Україні? — Антизомбі, 09.12.2021

У Росії українців порівнюють із тарганами? Треш, якого ми не заслужили — Антизомбі, 16.12.2021

Китайський світ у Росії. Як Москва втрачає далекий Схід — Антизомбі, 16.12.2021

Український корабель та російська істерика. Чому Кремль провокує загострення в Азовському морі? — Антизомбі, 16.12.2021

Ми весь минулий тиждень з розчуленням слухали, як Росія легким рухом руки винесе весь блок НАТО.

Втім, тут дуже важливо розуміти, що переможні війни ротом у Росії не припускають поганих сценаріїв.

І одразу після розгрому НАТО гумористи з Останкіно йдуть у нову атаку… вгадайте з одного разу на яку країну?

Адже українці не настільки тупі, як гадають у Кремлі. І якщо вони бачать, що Росія постійно бреше і цілеспрямовано демонізує українців, то можна хоч 3 білих кокошники на себе натягнути, а друзів у такої Росії не додасться.

— подробиці в новому випуску програми Антизомбі на ICTV від 16.12.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

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