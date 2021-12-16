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Video: Росія легким рухом винесе весь блок НАТО? Вся правда про переможні війни РОТОМ — Антизомбі, 16.12.2021

Ми весь минулий тиждень з розчуленням слухали, як Росія легким рухом руки винесе весь блок НАТО. Втім, тут дуже важливо розуміти, що переможні війни ротом у Росії не припускають поганих сценаріїв. І одразу після розгрому НАТО гумористи з Останкіно йдуть у нову атаку… вгадайте з одного разу на яку країну? Адже українці не настільки тупі, як гадають у Кремлі. І якщо вони бачать, що Росія постійно бреше і цілеспрямовано демонізує українців, то можна хоч 3 білих кокошники на себе натягнути, а друзів у такої Росії не додасться. —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 16.12.2021 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Росія легким рухом винесе весь блок НАТО? Вся правда про переможні війни РОТОМ — Антизомбі, 16.12.2021
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Ми весь минулий тиждень з розчуленням слухали, як Росія легким рухом руки винесе весь блок НАТО.

Втім, тут дуже важливо розуміти, що переможні війни ротом у Росії не припускають поганих сценаріїв.

І одразу після розгрому НАТО гумористи з Останкіно йдуть у нову атаку… вгадайте з одного разу на яку країну?

Адже українці не настільки тупі, як гадають у Кремлі. І якщо вони бачать, що Росія постійно бреше і цілеспрямовано демонізує українців, то можна хоч 3 білих кокошники на себе натягнути, а друзів у такої Росії не додасться.

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 16.12.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / Росія легким рухом винесе весь блок НАТО? Вся правда про переможні війни РОТОМ — Антизомбі, 16.12.2021 / 16.12.2021 20:51
16.12.2021 20:51

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