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Video: Россия легким движением руки вынесет весь блок НАТО? Вся правда о победоносных войнах РТОМ — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 16.12.2021: Мы всю прошлую неделю с умилением слушали как Россия легким движением руки вынесет весь блок НАТО. Впрочем, тут очень важно понимать, что победоносные войны ртом в России не предполагают плохих сценариев. И сразу же после разгрома НАТО юмористы из Останкино идут в новую атаку… угадайте с одного раза на какую страну? Ведь украинцы не настолько тупые, как думают в Кремле. И если они видят, что Россия постоянно лжет и целенаправленно демонизирует украинцев, то можно хоть 3 белых кокошника на себя натянуть, а друзей у такой России не прибавится. – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 16.12.2021 Это Антизомби. Территория без пропаганды. antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 16.12.2021. Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

Россия легким движением руки вынесет весь блок НАТО? Вся правда о победоносных войнах РТОМ — Антизомби на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 16.12.2021:

Мы всю прошлую неделю с умилением слушали как Россия легким движением руки вынесет весь блок НАТО.

Впрочем, тут очень важно понимать, что победоносные войны ртом в России не предполагают плохих сценариев.

И сразу же после разгрома НАТО юмористы из Останкино идут в новую атаку… угадайте с одного раза на какую страну?

Ведь украинцы не настолько тупые, как думают в Кремле. И если они видят, что Россия постоянно лжет и целенаправленно демонизирует украинцев, то можно хоть 3 белых кокошника на себя натянуть, а друзей у такой России не прибавится.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 16.12.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 16.12.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

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Главная / Россия легким движением руки вынесет весь блок НАТО? Вся правда о победоносных войнах РТОМ — Антизомби на ICTV / 16.12.2021 20:51
16.12.2021 20:51

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