Россия легким движением руки вынесет весь блок НАТО? Вся правда о победоносных войнах РТОМ — Антизомби на ICTV

Признал Крым и объявил войну Украине? Что стоит за свежими угрозами Лукашенко — Антизомби на ICTV

Бомбежка спермицидами и трибунал над ОБСЕ. Свежие маразмы кремлевской пропаганды — Антизомби на ICTV

Братец Талибан и сестренка Науру. Новые союзники Кремля или дружба за деньги? — Антизомби на ICTV

ОРДЛО и Беларусь с земли, а Россия с неба. Сенсационное признание о вторжении в Украину — Антизомби на ICTV

Встреча Путина с Байденом. Будет ли война и чего ждать Украине? — Антизомби на ICTV

В России украинцев сравнивают с тараканами? Треш, который мы не заслужили — Антизомби на ICTV

Китайский мир в России. Как Москва теряет дальний Восток — Антизомби на ICTV

Украинский корабль и российская истерика. Зачем Кремль провоцирует обострение в Азовском море? — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 16.12.2021:

Мы всю прошлую неделю с умилением слушали как Россия легким движением руки вынесет весь блок НАТО.

Впрочем, тут очень важно понимать, что победоносные войны ртом в России не предполагают плохих сценариев.

И сразу же после разгрома НАТО юмористы из Останкино идут в новую атаку… угадайте с одного раза на какую страну?

Ведь украинцы не настолько тупые, как думают в Кремле. И если они видят, что Россия постоянно лжет и целенаправленно демонизирует украинцев, то можно хоть 3 белых кокошника на себя натянуть, а друзей у такой России не прибавится.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 16.12.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 16.12.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/