Російські сеанси газового онанізму – все для того, щоб (НЕ) зігріти Європу? — Антизомбі, 28.10.2021

Україні хочуть виставити рахунок за Крим – хто кого танцює? — Антизомбі, 07.10.2021

Місяць БЕЗ ВОДИ. Гуманітарна криза в ОРДЛО — Антизомбі, 21.10.2021

Коли Шойгу народжували – в Америці тремтіли! Культ особистості серед злиднів і бандитизму — Антизомбі, 21.10.2021

По стопах Талібану. Навіщо в Донецьку взяли в заручники спостерігачів ОБСЄ? — Антизомбі, 21.10.2021

Спокусити Президента за всяку ціну. Американка без панчіх і зла Скабеева — Антизомбі, 21.10.2021

Як на Донбасі свої ж героїчно «Косяк майдан» прикривали — Антизомбі, 28.10.2021

Південна Осетія. Як зараз живе анексована частина Грузії, визнана Росією — Антизомбі, 28.10.2021

Батьку наш Бандера! Як флешмоб українських дітей підірвав усі ефіри в Росії — Антизомбі, 28.10.2021

Газовий шантаж Росії. Чи буде Європа мерзнути взимку?

Як Росія зібралася газом відучувати українських дітей співати пісні про Бандеру

Україна як загроза. Чому Кремль налякали міфічні ракети під Харковом?

Газом хочуть тиснути на Молдову, причому вони вже це навіть і не приховують.

— подробиці в новому випуску програми Антизомбі на ICTV від 28.10.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

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