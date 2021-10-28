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Video: Російські сеанси газового онанізму – все для того, щоб (НЕ) зігріти Європу? — Антизомбі, 28.10.2021

Газовий шантаж Росії. Чи буде Європа мерзнути взимку? Як Росія зібралася газом відучувати українських дітей співати пісні про Бандеру Україна як загроза. Чому Кремль налякали міфічні ракети під Харковом? Газом хочуть тиснути на Молдову, причому вони вже це навіть і не приховують. —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 28.10.2021 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Російські сеанси газового онанізму – все для того, щоб (НЕ) зігріти Європу? — Антизомбі, 28.10.2021
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Газовий шантаж Росії. Чи буде Європа мерзнути взимку?

Як Росія зібралася газом відучувати українських дітей співати пісні про Бандеру

Україна як загроза. Чому Кремль налякали міфічні ракети під Харковом?

Газом хочуть тиснути на Молдову, причому вони вже це навіть і не приховують.

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 28.10.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / Російські сеанси газового онанізму – все для того, щоб (НЕ) зігріти Європу? — Антизомбі, 28.10.2021 / 28.10.2021 21:36
28.10.2021 21:36

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