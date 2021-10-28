Русские сеансы газового онанизма — все для того, чтобы (НЕ) согреть Европу? — Антизомби на ICTV

Украине хотят выставить счет за Крым — кто кого танцует? — Антизомби на ICTV

Месяц БЕЗ ВОДЫ. Гуманитарный кризис в ОРДЛО — Антизомби на ICTV

Когда Шойгу рожали — в Америке дрожали! Культ личности среди нищеты и бандитизма — Антизомби на ICTV

По стопам Талибана. Зачем в Донецке взяли в заложники наблюдателей ОБСЕ? — Антизомби на ICTV

Соблазнить Президента любой ценой. Американка без чулков и злая Скабеева — Антизомби на ICTV

Как на Донбассе свои же героически «Косяк майдан» прикрывали — Антизомби на ICTV

Южная Осетия. Как сейчас живет аннексированная часть Грузии, признана Россией — Антизомби на ICTV

Батько наш Бандера! Как флешмоб украинских детей взорвал все эфиры в России — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 28.10.2021:

Газовый шантаж России. Будет ли Европа мерзнуть зимой?

Как Россия собралась ГАЗОМ отучать украинских детей петь песни про Бандеру

Украина как угроза. Почему Кремль напугали мифические ракеты под Харьковом?

Газом хотят давить Молдову, причем, они уже это даже и не скрывают.

Но, как ни крути, любимая тема для обсасывания, это все-таки типа замерзающая Европа.

Причем чтобы ура-патриоты в регионах захлебывались в оргазмах, останкинские гении решили посчитать тарифы сразу за год.

Но знаете, что во всем этом важно? А то что маски сброшены. Чудаки превратили газ в оружие. Играют с его помощью в геополитику.

Пробуют кошмарить Молдову, мечтают, как ГТС Украины уйдет не металлолом.

И с этой неадекватной агрессией никто не будет мириться.

Той же Молдове сейчас помогают сообща. Что-то дала Украина, что-то купили в Польше.

И да, Москва сейчас может хорохориться, но тем самым сжигает последние, самые шаткие мосты.

Кризис рано или поздно закончится, но выводы многие сделали уже сейчас. Причем это касается не только газа, но и глобальной безопасности.

Посмотрите заявления, и это только за последние недели.

Сначала министр обороны Германии призывает усилить давление на Россию.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 28.10.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 28.10.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/