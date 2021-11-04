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Video: Російська зброя не впоралася. Чому у Кремлі назвали фейком удар українського Байрактару — Антизомбі, 04.11.2021

Епопея з гаубицею та Bayraktar. Візки про страшне порушення Мінських угод Піар ціною сотні життів. Як у Росії не ефективність вакцини для ОРДЛО визнали —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 04.11.2021 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Російська зброя не впоралася. Чому у Кремлі назвали фейком удар українського Байрактару — Антизомбі, 04.11.2021
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Епопея з гаубицею та Bayraktar. Візки про страшне порушення Мінських угод

Піар ціною сотні життів. Як у Росії не ефективність вакцини для ОРДЛО визнали

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 04.11.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / Російська зброя не впоралася. Чому у Кремлі назвали фейком удар українського Байрактару — Антизомбі, 04.11.2021 / 04.11.2021 20:54
04.11.2021 20:54

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