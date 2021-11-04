Российское оружие не справилось. Почему в Кремле назвали фейком удар украинского Байрактара — Антизомби на ICTV

Соблазнить Президента любой ценой. Американка без чулков и злая Скабеева — Антизомби на ICTV

Как на Донбассе свои же героически «Косяк майдан» прикрывали — Антизомби на ICTV

Южная Осетия. Как сейчас живет аннексированная часть Грузии, признана Россией — Антизомби на ICTV

Русские сеансы газового онанизма — все для того, чтобы (НЕ) согреть Европу? — Антизомби на ICTV

Батько наш Бандера! Как флешмоб украинских детей взорвал все эфиры в России — Антизомби на ICTV

Понаваросили и бросили, или кто кем стал теперь? Как сложилась судьба героев русской весны — Антизомби на ICTV

Котел под Старомарьевкой. Кто и зачем разгоняет фейки об окружении украинской армии? — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 04.11.2021:



Эпопея с гаубицей и Bayraktar. Визги о страшном нарушении Минских соглашений

Пиар ценой в сотни жизней. Как в России не эффективность вакцины для ОРДЛО признали

Так кто Минские договоренности первым нарушил? Хотя если послушать кремлевских пропагандистов, то версия событий в Тельмановском районе получается примерно такой – «наша гаубица мирно обстреливала хохлов, пока фашистских байрактар не затеял вероломную провокацию с ее уничтожением»

И если уж на то пошло, и они действительно жить в Росси не могут без обсуждения Украины и ОРДЛО, то есть же куда более важные и актуальные темы.

Например, вакцинация! Помните, как в ОРДЛО хорохорились в начале года? Теперь в Украине делают по 300 тысяч прививок в день, а на оккупированных территориях — вакцины нет.

Об этом пишут и в соцсетях и российские газеты – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 04.11.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 04.11.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/