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Video: Российское оружие не справилось. Почему в Кремле назвали фейком удар украинского Байрактара — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 04.11.2021: Эпопея с гаубицей и Bayraktar. Визги о страшном нарушении Минских соглашений Пиар ценой в сотни жизней. Как в России не эффективность вакцины для ОРДЛО признали Так кто Минские договоренности первым нарушил? Хотя если послушать кремлевских пропагандистов, то версия событий в Тельмановском районе получается примерно такой – «наша гаубица мирно обстреливала хохлов, пока фашистских байрактар не затеял вероломную провокацию с ее уничтожением» И если уж на то пошло, и они действительно жить в Росси не могут без обсуждения Украины и ОРДЛО, то есть же куда более важные и актуальные темы. Например, вакцинация! Помните, как в ОРДЛО хорохорились в начале года? Теперь в Украине делают по 300 тысяч прививок в день, а на оккупированных территориях - вакцины нет. Об этом пишут и в соцсетях и российские газеты – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 04.11.2021 Это Антизомби. Территория без пропаганды. antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 04.11.2021. Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

Российское оружие не справилось. Почему в Кремле назвали фейком удар украинского Байрактара — Антизомби на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 04.11.2021:

Эпопея с гаубицей и Bayraktar. Визги о страшном нарушении Минских соглашений

Пиар ценой в сотни жизней. Как в России не эффективность вакцины для ОРДЛО признали

Так кто Минские договоренности первым нарушил? Хотя если послушать кремлевских пропагандистов, то версия событий в Тельмановском районе получается примерно такой – «наша гаубица мирно обстреливала хохлов, пока фашистских байрактар не затеял вероломную провокацию с ее уничтожением»

И если уж на то пошло, и они действительно жить в Росси не могут без обсуждения Украины и ОРДЛО, то есть же куда более важные и актуальные темы.

Например, вакцинация! Помните, как в ОРДЛО хорохорились в начале года? Теперь в Украине делают по 300 тысяч прививок в день, а на оккупированных территориях — вакцины нет.

Об этом пишут и в соцсетях и российские газеты – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 04.11.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 04.11.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

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Главная / Российское оружие не справилось. Почему в Кремле назвали фейком удар украинского Байрактара — Антизомби на ICTV / 04.11.2021 20:54
04.11.2021 20:54

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