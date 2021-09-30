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Video: Російська православна церква – зворотна сторона віри — Антизомбі, 30.09.2021

Ланцюги, де вивісками з Богом прикривається банальна ОПГ, де для збагачення вельми конкретних людей просто обрали вдалу форму. Вся правда про російську православну церкву —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 30.09.2021 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Російська православна церква – зворотна сторона віри — Антизомбі, 30.09.2021
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Ланцюги, де вивісками з Богом прикривається банальна ОПГ, де для збагачення вельми конкретних людей просто обрали вдалу форму.

Вся правда про російську православну церкву —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 30.09.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / Російська православна церква – зворотна сторона віри — Антизомбі, 30.09.2021 / 30.09.2021 20:56
30.09.2021 20:56

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