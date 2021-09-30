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Video: Русская православная церковь — обратная сторона веры — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 30.09.2021: Вся правда о русской православной церкви Послушайте? Вот в чем оказывается истинная роль российской православной церкви -
Задача государства — это присоединить земли к России, увеличить территорию, захватить народ, привлечь его к себе.
Ну, то есть армия будет приходить в чужие страны, убивать там людей, а за ней будет толпа с кадилом бежать и освящать убийства? Чисто бизнес. Ведь отобранные школы у детей, избитые россияне в парках, и батюшки, бегущие за танками  - все это звенья одной цепи. Цепи, где  вывесками с Богом прикрывается банальная ОПГ, где для обогащения весьма конкретных людей просто избрали удачную форму. – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 30.09.2021 Это Антизомби. Территория без пропаганды. antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 30.09.2021. Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

Русская православная церковь — обратная сторона веры — Антизомби на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 30.09.2021:

Вся правда о русской православной церкви

Послушайте? Вот в чем оказывается истинная роль российской православной церкви —

Задача государства — это присоединить земли к России, увеличить территорию, захватить народ, привлечь его к себе.

Ну, то есть армия будет приходить в чужие страны, убивать там людей, а за ней будет толпа с кадилом бежать и освящать убийства?

Чисто бизнес. Ведь отобранные школы у детей, избитые россияне в парках, и батюшки, бегущие за танками  — все это звенья одной цепи.

Цепи, где  вывесками с Богом прикрывается банальная ОПГ, где для обогащения весьма конкретных людей просто избрали удачную форму.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 30.09.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 30.09.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

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Главная / Русская православная церковь — обратная сторона веры — Антизомби на ICTV / 30.09.2021 20:56
30.09.2021 20:56

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