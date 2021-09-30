Русская православная церковь — обратная сторона веры — Антизомби на ICTV

Жены и любовницы главных звезд Русской весны на Донбассе — ну не жизнь, а сплошное НАСЛАЖДЕНИЕ? — Антизомби на ICTV

Гранаты у девушек под юбками — как ювелирно разминировать? ТОП маразмов из России — Антизомби на ICTV

Обстрелы ради ПИАРА — как боевики практикуют СЕКС в ГЛАЗА? — Антизомби на ICTV

Выборы в Госдуму 2021 — как на спектакль Путина отреагировали россияне — Антизомби на ICTV

Краматорск и Славянск не оправдали ожиданий боевиков. Что же так? — Антизомби на ICTV

Тюрьма за хорошие мысли об Украине? В ОРДЛО хотят судить за желание вернуться на БАТЬКІВЩИНУ — Антизомби на ICTV

Горбатая гора. Русская версия. Кто остался один на один с дикой природой в ТАЙГЕ — Антизомби на ICTV

Будет ли Украина МЕРЗНУТЬ этой зимой? Газовые ТАНЦЫ России никого больше греть не будут — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 30.09.2021:

Вся правда о русской православной церкви

Послушайте? Вот в чем оказывается истинная роль российской православной церкви —

Задача государства — это присоединить земли к России, увеличить территорию, захватить народ, привлечь его к себе.

Ну, то есть армия будет приходить в чужие страны, убивать там людей, а за ней будет толпа с кадилом бежать и освящать убийства?

Чисто бизнес. Ведь отобранные школы у детей, избитые россияне в парках, и батюшки, бегущие за танками — все это звенья одной цепи.

Цепи, где вывесками с Богом прикрывается банальная ОПГ, где для обогащения весьма конкретных людей просто избрали удачную форму.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 30.09.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 30.09.2021.

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