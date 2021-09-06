Прихована небезпека — випуск 2 — 06.09.2021

Дивіться онлайн у новому випуску програми Прихована небезпека від 06.09.2021:

Всі секрети зламу квартирних замків. Як домушники ламають і відчиняють ваші хати і ваші надійні замки. Чи існують замки, за які не візьмуться крадії.

Бомба в телефоні. Чому новітня техніка все частіше вибухає. Якою сили може бути вибух від маленького акумулятора. Як не стати жертвою випадкового займання.

Експеримент з отруйним лінолеумом. Чому через ремонт можна померти. Реальні історії постраждалих. Ви будете знати, як захистити себе від небезпек у великому місті

– подробиці у новому випуску програми Прихована небезпека від 06.09.2021

Вражаючі факти, що довгий час замовчувались.

Небезпека, про яку ми навіть не підозрювали – підстерігає нас на кожному кроці.

Як вберегти життя та здоров’я своєї родини?

Вся правда в журналістських розслідуваннях Олексія Душки на ICTV.

Неочікуване та цікаве дивіться у «Прихованій небезпеці» щопонеділка о 20:20!