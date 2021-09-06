Video: Прихована небезпека — випуск 2 — 06.09.2021
Дивіться онлайн у новому випуску програми Прихована небезпека від 06.09.2021:
Всі секрети зламу квартирних замків. Як домушники ламають і відчиняють ваші хати і ваші надійні замки. Чи існують замки, за які не візьмуться крадії.
Бомба в телефоні. Чому новітня техніка все частіше вибухає. Якою сили може бути вибух від маленького акумулятора. Як не стати жертвою випадкового займання.
Експеримент з отруйним лінолеумом. Чому через ремонт можна померти. Реальні історії постраждалих. Ви будете знати, як захистити себе від небезпек у великому місті
- подробиці у новому випуску програми Прихована небезпека від 06.09.2021
Вражаючі факти, що довгий час замовчувались.
Небезпека, про яку ми навіть не підозрювали - підстерігає нас на кожному кроці.
Як вберегти життя та здоров'я своєї родини?
Вся правда в журналістських розслідуваннях Олексія Душки на ICTV.
Неочікуване та цікаве дивіться у «Прихованій небезпеці» щопонеділка о 20:20!