Дивіться онлайн у новому випуску програми Прихована небезпека від 04.10.2021:

Загрози від домашніх приладів, про які ви не здогадувались.

Секрети роботи кишенькових крадіїв розкаже справжній щіпач

Ексклюзивні інтерв’ю шахраїв, що продають неіснуючі товари на OLX

– подробиці у новому випуску програми Прихована небезпека від 04.10.2021

Ви будете знати, як вберегти себе від небезпек у великому місті!

Вражаючі факти, що довгий час замовчувались.

Небезпека, про яку ми навіть не підозрювали – підстерігає нас на кожному кроці.

Як вберегти життя та здоров’я своєї родини?

Вся правда в журналістських розслідуваннях Олексія Душки на ICTV.

Неочікуване та цікаве дивіться у «Прихованій небезпеці» щопонеділка о 20:20!