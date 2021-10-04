Video: Прихована небезпека — випуск 6 — 04.10.2021
Дивіться онлайн у новому випуску програми Прихована небезпека від 04.10.2021:
Загрози від домашніх приладів, про які ви не здогадувались.
Секрети роботи кишенькових крадіїв розкаже справжній щіпач
Ексклюзивні інтерв’ю шахраїв, що продають неіснуючі товари на OLX
- подробиці у новому випуску програми Прихована небезпека від 04.10.2021Ви будете знати, як вберегти себе від небезпек у великому місті!
Вражаючі факти, що довгий час замовчувались.
Небезпека, про яку ми навіть не підозрювали - підстерігає нас на кожному кроці.
Як вберегти життя та здоров'я своєї родини?
Вся правда в журналістських розслідуваннях Олексія Душки на ICTV.
Неочікуване та цікаве дивіться у «Прихованій небезпеці» щопонеділка о 20:20!