Прихована небезпека — випуск 13 — 22.11.2021

Дивіться онлайн у новому випуску програми Прихована небезпека від 22.11.2021:

Гори-гори ясно, або чим гасити пожежі у новорічну ніч

Петарди – як ними правильно користуватися, щоб залишити собі всі пальці

Ціна риби взимку – як не втопитись заради карася. Експериментуємо з професійним водолазом.

Як грітися в холод, щоб уціліти та зекономити

– подробиці у новому випуску програми Прихована небезпека від 22.11.2021

Ви будете знати, як вберегти себе від небезпек у великому місті!

Вражаючі факти, що довгий час замовчувались.

Небезпека, про яку ми навіть не підозрювали – підстерігає нас на кожному кроці.

Як вберегти життя та здоров’я своєї родини?

Вся правда в журналістських розслідуваннях Олексія Душки на ICTV.

Неочікуване та цікаве дивіться у «Прихованій небезпеці» щопонеділка о 20:20!