Прихована небезпека — випуск 9 — 25.10.2021

Дивіться онлайн у новому випуску програми Прихована небезпека від 25.10.2021:

Хто правий у сусідських війнах

Кидалово на СТО – найпопулярніші схеми розводів

Смертельні пастки у Ваших ліфтах

– подробиці у новому випуску програми Прихована небезпека від 25.10.2021

Ви будете знати, як вберегти себе від небезпек у великому місті!

Вражаючі факти, що довгий час замовчувались.

Небезпека, про яку ми навіть не підозрювали – підстерігає нас на кожному кроці.

Як вберегти життя та здоров’я своєї родини?

Вся правда в журналістських розслідуваннях Олексія Душки на ICTV.

Неочікуване та цікаве дивіться у «Прихованій небезпеці» щопонеділка о 20:20!