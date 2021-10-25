Video: Прихована небезпека — випуск 9 — 25.10.2021
Дивіться онлайн у новому випуску програми Прихована небезпека від 25.10.2021:
Хто правий у сусідських війнах
Кидалово на СТО - найпопулярніші схеми розводів
Смертельні пастки у Ваших ліфтах
- подробиці у новому випуску програми Прихована небезпека від 25.10.2021Ви будете знати, як вберегти себе від небезпек у великому місті!
Вражаючі факти, що довгий час замовчувались.
Небезпека, про яку ми навіть не підозрювали - підстерігає нас на кожному кроці.
Як вберегти життя та здоров'я своєї родини?
Вся правда в журналістських розслідуваннях Олексія Душки на ICTV.
Неочікуване та цікаве дивіться у «Прихованій небезпеці» щопонеділка о 20:20!