Прихована небезпека — випуск 10 — 01.11.2021

Дивіться онлайн у новому випуску програми Прихована небезпека від 01.11.2021:

Як захиститися від нападу кращих друзів людини. Перевірка порад з інтернету на власній шкурі

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Коли впаде ліфт у вашому будинку

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Ви будете знати, як вберегти себе від небезпек у великому місті!

Вражаючі факти, що довгий час замовчувались.

Небезпека, про яку ми навіть не підозрювали – підстерігає нас на кожному кроці.

Як вберегти життя та здоров’я своєї родини?

Вся правда в журналістських розслідуваннях Олексія Душки на ICTV.

Неочікуване та цікаве дивіться у «Прихованій небезпеці» щопонеділка о 20:20!