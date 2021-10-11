Прихована небезпека — випуск 7 — 11.10.2021

Дивіться онлайн у новому випуску програми Прихована небезпека від 11.10.2021:

Як викрадають тачки автокрадії і хто їх покриває.

Бомба в телефоні: з якою силою може вибухнути звичайних акумулятор.

Як українців розводять по телефону

– подробиці у новому випуску програми Прихована небезпека від 11.10.2021

Ви будете знати, як вберегти себе від небезпек у великому місті!

Вражаючі факти, що довгий час замовчувались.

Небезпека, про яку ми навіть не підозрювали – підстерігає нас на кожному кроці.

Як вберегти життя та здоров’я своєї родини?

Вся правда в журналістських розслідуваннях Олексія Душки на ICTV.

Неочікуване та цікаве дивіться у «Прихованій небезпеці» щопонеділка о 20:20!