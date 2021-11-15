Прихована небезпека — випуск 12 — 15.11.2021

Дивіться онлайн у новому випуску програми Прихована небезпека від 15.11.2021:

Піф-паф, ойойойой! Чи перестріляють українці один одного, якщо пістолети таки дозволять!

Гори-гори ясно! Уся правда про ГБО. Секрети газу розкажуть ГБОшники.

Прихована небезпека в лісі для туристів та грибників від кусючих тварин.

– подробиці у новому випуску програми Прихована небезпека від 15.11.2021

Ви будете знати, як вберегти себе від небезпек у великому місті!

Вражаючі факти, що довгий час замовчувались.

Небезпека, про яку ми навіть не підозрювали – підстерігає нас на кожному кроці.

Як вберегти життя та здоров’я своєї родини?

Вся правда в журналістських розслідуваннях Олексія Душки на ICTV.

Неочікуване та цікаве дивіться у «Прихованій небезпеці» щопонеділка о 20:20!