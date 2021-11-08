Video: Прихована небезпека — випуск 11 — 08.11.2021
Дивіться онлайн у новому випуску програми Прихована небезпека від 08.11.2021:
Секрети реальної самооборони, а не видумки з голлівудських фільмів.
Міфи про літню та зимову гуму.
Тести з гальмування та правда про вживані колеса з Європи.
Грибники та шашличники – небезпека для них у лісі
- подробиці у новому випуску програми Прихована небезпека від 08.11.2021Ви будете знати, як вберегти себе від небезпек у великому місті!
Вражаючі факти, що довгий час замовчувались.
Небезпека, про яку ми навіть не підозрювали - підстерігає нас на кожному кроці.
Як вберегти життя та здоров'я своєї родини?
Вся правда в журналістських розслідуваннях Олексія Душки на ICTV.
Неочікуване та цікаве дивіться у «Прихованій небезпеці» щопонеділка о 20:20!