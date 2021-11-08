Прихована небезпека — випуск 11 — 08.11.2021

Дивіться онлайн у новому випуску програми Прихована небезпека від 08.11.2021:

Секрети реальної самооборони, а не видумки з голлівудських фільмів.

Міфи про літню та зимову гуму.

Тести з гальмування та правда про вживані колеса з Європи.

Грибники та шашличники – небезпека для них у лісі

– подробиці у новому випуску програми Прихована небезпека від 08.11.2021

Ви будете знати, як вберегти себе від небезпек у великому місті!

Вражаючі факти, що довгий час замовчувались.

Небезпека, про яку ми навіть не підозрювали – підстерігає нас на кожному кроці.

Як вберегти життя та здоров’я своєї родини?

Вся правда в журналістських розслідуваннях Олексія Душки на ICTV.

Неочікуване та цікаве дивіться у «Прихованій небезпеці» щопонеділка о 20:20!