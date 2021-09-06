seach
ICTV - Разом краще

Video: Прихована небезпека — выпуск 2 — 06.09.2021

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Прихована небезпека от 06.09.2021: Все секреты взлома квартирных замков. Как домушники ломают и открывают ваши дома и ваши надежные замки. Существуют ли замки, за которые не возьмутся воры. Бомба в телефоне. Почему новейшая техника все чаще взрывается. Какой силы может быть взрыв от маленького аккумулятора. Как не стать жертвой случайного возгорания. Эксперимент с ядовитым линолеумом. Почему из-за ремонта можно умереть. Реальные истории пострадавших. Вы будете знать, как защитить себя от опасностей в большом городе - подробности в новом выпуске программы Прихована небезпека от 06.09.2021 Поразительные факты, долгое время замалчивались. Опасность, о которой мы даже не подозревали - подстерегает нас на каждом шагу. Как уберечь жизнь и здоровье своей семьи? Вся правда в журналистских расследованиях Алексея Душки на ICTV.

Прихована небезпека — выпуск 2 — 06.09.2021
0 Комментировать

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Прихована небезпека от 06.09.2021:

Все секреты взлома квартирных замков. Как домушники ломают и открывают ваши дома и ваши надежные замки. Существуют ли замки, за которые не возьмутся воры.

Бомба в телефоне. Почему новейшая техника все чаще взрывается. Какой силы может быть взрыв от маленького аккумулятора. Как не стать жертвой случайного возгорания.

Эксперимент с ядовитым линолеумом. Почему из-за ремонта можно умереть. Реальные истории пострадавших. Вы будете знать, как защитить себя от опасностей в большом городе

— подробности в новом выпуске программы Прихована небезпека от 06.09.2021
Поразительные факты, долгое время замалчивались.
Опасность, о которой мы даже не подозревали — подстерегает нас на каждом шагу.
Как уберечь жизнь и здоровье своей семьи?
Вся правда в журналистских расследованиях Алексея Душки на ICTV.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Главная / Прихована небезпека — выпуск 2 — 06.09.2021 / 06.09.2021 20:38
06.09.2021 20:38

Материалы по теме

Топ видео

ЕЩЕ

Мы рекомендуем

ЕЩЕ

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь