Прихована небезпека — выпуск 2 — 06.09.2021

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Прихована небезпека от 06.09.2021:

Все секреты взлома квартирных замков. Как домушники ломают и открывают ваши дома и ваши надежные замки. Существуют ли замки, за которые не возьмутся воры.

Бомба в телефоне. Почему новейшая техника все чаще взрывается. Какой силы может быть взрыв от маленького аккумулятора. Как не стать жертвой случайного возгорания.

Эксперимент с ядовитым линолеумом. Почему из-за ремонта можно умереть. Реальные истории пострадавших. Вы будете знать, как защитить себя от опасностей в большом городе

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Поразительные факты, долгое время замалчивались.

Опасность, о которой мы даже не подозревали — подстерегает нас на каждом шагу.

Как уберечь жизнь и здоровье своей семьи?

Вся правда в журналистских расследованиях Алексея Душки на ICTV.