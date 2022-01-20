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Video: Пророцтва Ванги для Росії – що збулося і чого чекати росіянам у 2022 році — Антизомбі, 20.01.2022

Пророцтва Ванги для Росії - що збулося і чого чекати росіянам у 2022 році Що передбачила Ванга – нападе Україна на Росію чи ні? —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 20.01.2022 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Пророцтва Ванги для Росії – що збулося і чого чекати росіянам у 2022 році — Антизомбі, 20.01.2022
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Пророцтва Ванги для Росії – що збулося і чого чекати росіянам у 2022 році

Що передбачила Ванга – нападе Україна на Росію чи ні?

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 20.01.2022

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / Пророцтва Ванги для Росії – що збулося і чого чекати росіянам у 2022 році — Антизомбі, 20.01.2022 / 20.01.2022 20:09
20.01.2022 20:09

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