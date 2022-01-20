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Video: Предсказания Ванги для России — что сбылось и чего ждать россиянам в 2022 — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 20.01.2022: Предсказания Ванги для России - что сбылось и чего ждать россиянам в 2022 Что предсказала Ванга - нападет Украина на Россию или как? Дело в том, что какое-то время назад некие гении то ли в Кремле, то ли в Останкино придумали способ как дешево и сердито бодрить миллионы россиян, сидящих на диване у телека. Мол, что там братцы, гордиться страной душа просит? Но за окном грязища, в коридоре обои отваливаются, а в лифте мочой воняет? Ничего-ничего, мой друг. Путин все равно о тебе думает. Но конечно не в плане повышения благосостояния или там ремонта дорог. Это западный буржуйский путь. А в Россиюшке другие люди живут. – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 20.01.2022 Это Антизомби. Территория без пропаганды. antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 20.01.2022. Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

Предсказания Ванги для России — что сбылось и чего ждать россиянам в 2022 — Антизомби на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 20.01.2022:

Предсказания Ванги для России — что сбылось и чего ждать россиянам в 2022

Что предсказала Ванга — нападет Украина на Россию или как?

Дело в том, что какое-то время назад некие гении то ли в Кремле, то ли в Останкино придумали способ как дешево и сердито бодрить миллионы россиян, сидящих на диване у телека.

Мол, что там братцы, гордиться страной душа просит? Но за окном грязища, в коридоре обои отваливаются, а в лифте мочой воняет?

Ничего-ничего, мой друг. Путин все равно о тебе думает.

Но конечно не в плане повышения благосостояния или там ремонта дорог. Это западный буржуйский путь.

А в Россиюшке другие люди живут.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 20.01.2022

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 20.01.2022.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

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Главная / Предсказания Ванги для России — что сбылось и чего ждать россиянам в 2022 — Антизомби на ICTV / 20.01.2022 20:09
20.01.2022 20:09

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