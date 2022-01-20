Предсказания Ванги для России — что сбылось и чего ждать россиянам в 2022 — Антизомби на ICTV

Россия превратилась в токсичный могильник. Куда свозят ядерные отходы со всего мира — Антизомби на ICTV

Россия наконец-то признает ОРДЛО? Очередной шантаж Кремля или новый этап противостояния? — Антизомби на ICTV

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Чем закончилась встреча в Женеве и чего ждать Украине? — Антизомби на ICTV

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Кадыров позарился на Украину — страшные угрозы и планы по захвату — Антизомби на ICTV

Сжечь украинцев на Крещатике. Бенефис антифашизма по-русски — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 20.01.2022:

Предсказания Ванги для России — что сбылось и чего ждать россиянам в 2022

Что предсказала Ванга — нападет Украина на Россию или как?

Дело в том, что какое-то время назад некие гении то ли в Кремле, то ли в Останкино придумали способ как дешево и сердито бодрить миллионы россиян, сидящих на диване у телека.

Мол, что там братцы, гордиться страной душа просит? Но за окном грязища, в коридоре обои отваливаются, а в лифте мочой воняет?

Ничего-ничего, мой друг. Путин все равно о тебе думает.

Но конечно не в плане повышения благосостояния или там ремонта дорог. Это западный буржуйский путь.

А в Россиюшке другие люди живут.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 20.01.2022

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 20.01.2022.

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