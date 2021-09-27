Прихована небезпека — випуск 5 — 27.09.2021

Дивіться онлайн у новому випуску програми Прихована небезпека від 27.09.2021:

Групи смерті знову полюють на наших дітей. Секрети груп смерті

Невидимий ворог: як на нас впливає випромінювання побутових приладів. Небезпеки з телефонів, мікрохвильовок та роутерів

Дзвінки із зони: як організувати та хто контролює кримінальні афери

– подробиці у новому випуску програми Прихована небезпека від 27.09.2021

Ви будете знати, як вберегти себе від небезпек у великому місті!

Вражаючі факти, що довгий час замовчувались.

Небезпека, про яку ми навіть не підозрювали – підстерігає нас на кожному кроці.

Як вберегти життя та здоров’я своєї родини?

Вся правда в журналістських розслідуваннях Олексія Душки на ICTV.

Неочікуване та цікаве дивіться у «Прихованій небезпеці» щопонеділка о 20:20!