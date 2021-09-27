Video: Прихована небезпека — випуск 5 — 27.09.2021
Дивіться онлайн у новому випуску програми Прихована небезпека від 27.09.2021:
Групи смерті знову полюють на наших дітей. Секрети груп смерті
Невидимий ворог: як на нас впливає випромінювання побутових приладів. Небезпеки з телефонів, мікрохвильовок та роутерів
Дзвінки із зони: як організувати та хто контролює кримінальні афери
- подробиці у новому випуску програми Прихована небезпека від 27.09.2021Ви будете знати, як вберегти себе від небезпек у великому місті!
Вражаючі факти, що довгий час замовчувались.
Небезпека, про яку ми навіть не підозрювали - підстерігає нас на кожному кроці.
Як вберегти життя та здоров'я своєї родини?
Вся правда в журналістських розслідуваннях Олексія Душки на ICTV.
Неочікуване та цікаве дивіться у «Прихованій небезпеці» щопонеділка о 20:20!