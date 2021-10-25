Прихована небезпека — выпуск 9 — 25.10.2021

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Прихована небезпека от 25.10.2021:

Кто прав в соседских войнах

Кидалово на СТО — самые популярные схемы разводов

Смертельные ловушки в Ваших лифтах

— подробности в новом выпуске программы Прихована небезпека от 25.10.2021

Поразительные факты, долгое время замалчивались.

Опасность, о которой мы даже не подозревали — подстерегает нас на каждом шагу.

Как уберечь жизнь и здоровье своей семьи?

Вся правда в журналистских расследованиях Алексея Душки на ICTV.

Неожиданное и интересное смотрите в «Прихованій небезпеці» по понедельникам в 20:20!