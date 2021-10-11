Video: Прихована небезпека — выпуск 7 — 11.10.2021
Смотрите онлайн в новом выпуске программы Прихована небезпека от 11.10.2021:
Как угоняют тачки автоворы и кто их покрывает.
Бомба в телефоне: с какой силой может взорваться обычных аккумулятор.
Как украинцев разводят по телефону
- подробности в новом выпуске программы Прихована небезпека от 11.10.2021
Поразительные факты, долгое время замалчивались.
Опасность, о которой мы даже не подозревали - подстерегает нас на каждом шагу.
Как уберечь жизнь и здоровье своей семьи?
Вся правда в журналистских расследованиях Алексея Душки на ICTV.
Неожиданное и интересное смотрите в «Прихованій небезпеці» по понедельникам в 20:20!