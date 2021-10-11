Прихована небезпека — выпуск 7 — 11.10.2021

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Прихована небезпека от 11.10.2021:

Как угоняют тачки автоворы и кто их покрывает.

Бомба в телефоне: с какой силой может взорваться обычных аккумулятор.

Как украинцев разводят по телефону

— подробности в новом выпуске программы Прихована небезпека от 11.10.2021

Поразительные факты, долгое время замалчивались.

Опасность, о которой мы даже не подозревали — подстерегает нас на каждом шагу.

Как уберечь жизнь и здоровье своей семьи?

Вся правда в журналистских расследованиях Алексея Душки на ICTV.

Неожиданное и интересное смотрите в «Прихованій небезпеці» по понедельникам в 20:20!