Прихована небезпека — выпуск 6 — 04.10.2021

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Прихована небезпека от 04.10.2021:

Угрозы от домашних приборов, о которых вы не догадывались.

Секреты работы карманных воров расскажет настоящий щипач

Эксклюзивные интервью мошенников, продающих несуществующие товары на OLX

— подробности в новом выпуске программы Прихована небезпека от 04.10.2021

Поразительные факты, долгое время замалчивались.

Опасность, о которой мы даже не подозревали — подстерегает нас на каждом шагу.

Как уберечь жизнь и здоровье своей семьи?

Вся правда в журналистских расследованиях Алексея Душки на ICTV.

Неожиданное и интересное смотрите в «Прихованій небезпеці» по понедельникам в 20:20!