Video: Прихована небезпека — выпуск 6 — 04.10.2021
Смотрите онлайн в новом выпуске программы Прихована небезпека от 04.10.2021:
Угрозы от домашних приборов, о которых вы не догадывались.
Секреты работы карманных воров расскажет настоящий щипач
Эксклюзивные интервью мошенников, продающих несуществующие товары на OLX
- подробности в новом выпуске программы Прихована небезпека от 04.10.2021
Поразительные факты, долгое время замалчивались.
Опасность, о которой мы даже не подозревали - подстерегает нас на каждом шагу.
Как уберечь жизнь и здоровье своей семьи?
Вся правда в журналистских расследованиях Алексея Душки на ICTV.
Неожиданное и интересное смотрите в «Прихованій небезпеці» по понедельникам в 20:20!