Video: Прихована небезпека — выпуск 5 — 27.09.2021
Смотрите онлайн в новом выпуске программы Прихована небезпека от 27.09.2021:
Группы смерти снова охотятся на наших детей. Секреты групп смерти
Невидимый враг: как на нас влияет излучения бытовых приборов. Опасности из телефонов, микроволновок и роутеров
Звонки из зоны: как организовать и кто контролирует уголовные аферы
- подробности в новом выпуске программы Прихована небезпека от 27.09.2021
Поразительные факты, долгое время замалчивались.
Опасность, о которой мы даже не подозревали - подстерегает нас на каждом шагу.
Как уберечь жизнь и здоровье своей семьи?
Вся правда в журналистских расследованиях Алексея Душки на ICTV.
Неожиданное и интересное смотрите в «Прихованій небезпеці» по понедельникам в 20:20!