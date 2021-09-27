Прихована небезпека — выпуск 5 — 27.09.2021

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Прихована небезпека от 27.09.2021:

Группы смерти снова охотятся на наших детей. Секреты групп смерти

Невидимый враг: как на нас влияет излучения бытовых приборов. Опасности из телефонов, микроволновок и роутеров

Звонки из зоны: как организовать и кто контролирует уголовные аферы

— подробности в новом выпуске программы Прихована небезпека от 27.09.2021

Поразительные факты, долгое время замалчивались.

Опасность, о которой мы даже не подозревали — подстерегает нас на каждом шагу.

Как уберечь жизнь и здоровье своей семьи?

Вся правда в журналистских расследованиях Алексея Душки на ICTV.

Неожиданное и интересное смотрите в «Прихованій небезпеці» по понедельникам в 20:20!