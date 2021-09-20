Прихована небезпека — випуск 4 — 20.09.2021

Дивіться онлайн у новому випуску програми Прихована небезпека від 20.09.2021:

Пастки на дорогах, про які не знають ні водії, ні пішоходи. Кличте до екранів своїх рідних, ця інформація може вберегти їхні життя. Реальні пастки на дорогах для водіїв і пішоходів. Коли все закінчується дуже погано.

Кидалово на ремонтах. Як не попасти на гроші під час ремонту і не стати жертвою гидотної помсти. Правда про смердючу помсту від ремонтників.

А також сповідь професійного домушника.

– подробиці у новому випуску програми Прихована небезпека від 20.09.2021

Ви будете знати, як вберегти себе від небезпек у великому місті!

Вражаючі факти, що довгий час замовчувались.

Небезпека, про яку ми навіть не підозрювали – підстерігає нас на кожному кроці.

Як вберегти життя та здоров’я своєї родини?

Вся правда в журналістських розслідуваннях Олексія Душки на ICTV.

Неочікуване та цікаве дивіться у «Прихованій небезпеці» щопонеділка о 20:20!