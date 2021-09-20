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Video: Прихована небезпека — випуск 4 — 20.09.2021

Дивіться онлайн у новому випуску програми Прихована небезпека від 20.09.2021:   Пастки на дорогах, про які не знають ні водії, ні пішоходи. Кличте до екранів своїх рідних, ця інформація може вберегти їхні життя. Реальні пастки на дорогах для водіїв і пішоходів. Коли все закінчується дуже погано. Кидалово на ремонтах. Як не попасти на гроші під час ремонту і не стати жертвою гидотної помсти. Правда про смердючу помсту від ремонтників. А також  сповідь професійного домушника. - подробиці у новому випуску програми Прихована небезпека від 20.09.2021 Ви будете знати, як вберегти себе від небезпек у великому місті! Вражаючі факти, що довгий час замовчувались. Небезпека, про яку ми навіть не підозрювали - підстерігає нас на кожному кроці. Як вберегти життя та здоров'я своєї родини? Вся правда в журналістських розслідуваннях Олексія Душки на ICTV. Неочікуване та цікаве дивіться у «Прихованій небезпеці» щопонеділка о 20:20!

Прихована небезпека — випуск 4 — 20.09.2021
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Дивіться онлайн у новому випуску програми Прихована небезпека від 20.09.2021:  

Пастки на дорогах, про які не знають ні водії, ні пішоходи. Кличте до екранів своїх рідних, ця інформація може вберегти їхні життя. Реальні пастки на дорогах для водіїв і пішоходів. Коли все закінчується дуже погано.

Кидалово на ремонтах. Як не попасти на гроші під час ремонту і не стати жертвою гидотної помсти. Правда про смердючу помсту від ремонтників.

А також  сповідь професійного домушника.

подробиці у новому випуску програми Прихована небезпека від 20.09.2021

Ви будете знати, як вберегти себе від небезпек у великому місті!

Вражаючі факти, що довгий час замовчувались.

Небезпека, про яку ми навіть не підозрювали – підстерігає нас на кожному кроці.

Як вберегти життя та здоров’я своєї родини?

Вся правда в журналістських розслідуваннях Олексія Душки на ICTV.

Неочікуване та цікаве дивіться у «Прихованій небезпеці» щопонеділка о 20:20!

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Головна / Прихована небезпека — випуск 4 — 20.09.2021 / 20.09.2021 20:20
20.09.2021 20:20

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