Video: Прихована небезпека — випуск 4 — 20.09.2021
Дивіться онлайн у новому випуску програми Прихована небезпека від 20.09.2021:
Пастки на дорогах, про які не знають ні водії, ні пішоходи. Кличте до екранів своїх рідних, ця інформація може вберегти їхні життя. Реальні пастки на дорогах для водіїв і пішоходів. Коли все закінчується дуже погано.
Кидалово на ремонтах. Як не попасти на гроші під час ремонту і не стати жертвою гидотної помсти. Правда про смердючу помсту від ремонтників.
А також сповідь професійного домушника.
- подробиці у новому випуску програми Прихована небезпека від 20.09.2021Ви будете знати, як вберегти себе від небезпек у великому місті!
Вражаючі факти, що довгий час замовчувались.
Небезпека, про яку ми навіть не підозрювали - підстерігає нас на кожному кроці.
Як вберегти життя та здоров'я своєї родини?
Вся правда в журналістських розслідуваннях Олексія Душки на ICTV.
Неочікуване та цікаве дивіться у «Прихованій небезпеці» щопонеділка о 20:20!
Дивіться онлайн у новому випуску програми Прихована небезпека від 20.09.2021:
Пастки на дорогах, про які не знають ні водії, ні пішоходи. Кличте до екранів своїх рідних, ця інформація може вберегти їхні життя. Реальні пастки на дорогах для водіїв і пішоходів. Коли все закінчується дуже погано.
Кидалово на ремонтах. Як не попасти на гроші під час ремонту і не стати жертвою гидотної помсти. Правда про смердючу помсту від ремонтників.
А також сповідь професійного домушника.
– подробиці у новому випуску програми Прихована небезпека від 20.09.2021
Ви будете знати, як вберегти себе від небезпек у великому місті!
Вражаючі факти, що довгий час замовчувались.
Небезпека, про яку ми навіть не підозрювали – підстерігає нас на кожному кроці.
Як вберегти життя та здоров’я своєї родини?
Вся правда в журналістських розслідуваннях Олексія Душки на ICTV.
Неочікуване та цікаве дивіться у «Прихованій небезпеці» щопонеділка о 20:20!
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