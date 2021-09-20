Video: Прихована небезпека — выпуск 4 — 20.09.2021
Смотрите онлайн в новом выпуске программы Прихована небезпека от 20.09.2021:
Ловушки на дорогах, о которых не знают ни водители, ни пешеходы. Зовите к экранам своих родных, эта информация может уберечь их жизни. Реальные ловушки на дорогах для водителей и пешеходов. Когда все заканчивается очень плохо.
Кидалово на ремонтах. Как не попасть на деньги при ремонте и не стать жертвой омерзительно мести. Правда о вонючей мести от ремонтников.
А также исповедь профессионального домушника.
- подробности в новом выпуске программы Прихована небезпека от 20.09.2021
Поразительные факты, долгое время замалчивались.
Опасность, о которой мы даже не подозревали - подстерегает нас на каждом шагу.
Как уберечь жизнь и здоровье своей семьи?
Вся правда в журналистских расследованиях Алексея Душки на ICTV.
Неожиданное и интересное смотрите в «Прихованій небезпеці» по понедельникам в 20:20!
Смотрите онлайн в новом выпуске программы Прихована небезпека от 20.09.2021:
Ловушки на дорогах, о которых не знают ни водители, ни пешеходы. Зовите к экранам своих родных, эта информация может уберечь их жизни. Реальные ловушки на дорогах для водителей и пешеходов. Когда все заканчивается очень плохо.
Кидалово на ремонтах. Как не попасть на деньги при ремонте и не стать жертвой омерзительно мести. Правда о вонючей мести от ремонтников.
А также исповедь профессионального домушника.
— подробности в новом выпуске программы Прихована небезпека от 20.09.2021
Поразительные факты, долгое время замалчивались.
Опасность, о которой мы даже не подозревали — подстерегает нас на каждом шагу.
Как уберечь жизнь и здоровье своей семьи?
Вся правда в журналистских расследованиях Алексея Душки на ICTV.
Неожиданное и интересное смотрите в «Прихованій небезпеці» по понедельникам в 20:20!
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