Прихована небезпека — выпуск 4 — 20.09.2021

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Прихована небезпека от 20.09.2021:

Ловушки на дорогах, о которых не знают ни водители, ни пешеходы. Зовите к экранам своих родных, эта информация может уберечь их жизни. Реальные ловушки на дорогах для водителей и пешеходов. Когда все заканчивается очень плохо.

Кидалово на ремонтах. Как не попасть на деньги при ремонте и не стать жертвой омерзительно мести. Правда о вонючей мести от ремонтников.

А также исповедь профессионального домушника.

— подробности в новом выпуске программы Прихована небезпека от 20.09.2021

Поразительные факты, долгое время замалчивались.

Опасность, о которой мы даже не подозревали — подстерегает нас на каждом шагу.

Как уберечь жизнь и здоровье своей семьи?

Вся правда в журналистских расследованиях Алексея Душки на ICTV.

Неожиданное и интересное смотрите в «Прихованій небезпеці» по понедельникам в 20:20!