Video: Прихована небезпека — выпуск 13 — 22.11.2021

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Прихована небезпека от 22.11.2021: Гори-гори ясно или чем тушить пожары в новогоднюю ночь Петарды – как ими правильно пользоваться, чтобы оставить себе все пальцы Цена рыбы зимой – как не утонуть ради карася. Экспериментируем с профессиональным водолазом. Как греться в холод, чтобы уцелеть и сэкономить - подробности в новом выпуске программы Прихована небезпека от 22.11.2021 Поразительные факты, долгое время замалчивались. Опасность, о которой мы даже не подозревали - подстерегает нас на каждом шагу. Как уберечь жизнь и здоровье своей семьи? Вся правда в журналистских расследованиях Алексея Душки на ICTV. Неожиданное и интересное смотрите в «Прихованій небезпеці» по понедельникам в 20:20!