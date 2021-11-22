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Video: Прихована небезпека — выпуск 13 — 22.11.2021

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Прихована небезпека от 22.11.2021: Гори-гори ясно или чем тушить пожары в новогоднюю ночь Петарды – как ими правильно пользоваться, чтобы оставить себе все пальцы Цена рыбы зимой – как не утонуть ради карася. Экспериментируем с профессиональным водолазом. Как греться в холод, чтобы уцелеть и сэкономить - подробности в новом выпуске программы Прихована небезпека от 22.11.2021 Поразительные факты, долгое время замалчивались. Опасность, о которой мы даже не подозревали - подстерегает нас на каждом шагу. Как уберечь жизнь и здоровье своей семьи? Вся правда в журналистских расследованиях Алексея Душки на ICTV. Неожиданное и интересное смотрите в «Прихованій небезпеці» по понедельникам в 20:20!

Прихована небезпека — выпуск 13 — 22.11.2021
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Прихована небезпека от 22.11.2021:

Гори-гори ясно или чем тушить пожары в новогоднюю ночь

Петарды – как ими правильно пользоваться, чтобы оставить себе все пальцы

Цена рыбы зимой – как не утонуть ради карася. Экспериментируем с профессиональным водолазом.

Как греться в холод, чтобы уцелеть и сэкономить — подробности в новом выпуске программы Прихована небезпека от 22.11.2021

Поразительные факты, долгое время замалчивались.

Опасность, о которой мы даже не подозревали — подстерегает нас на каждом шагу.

Как уберечь жизнь и здоровье своей семьи?

Вся правда в журналистских расследованиях Алексея Душки на ICTV.

Неожиданное и интересное смотрите в «Прихованій небезпеці» по понедельникам в 20:20!

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Главная / Прихована небезпека — выпуск 13 — 22.11.2021 / 22.11.2021 20:20
22.11.2021 20:20

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