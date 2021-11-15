Прихована небезпека — выпуск 12 — 15.11.2021

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Прихована небезпека от 15.11.2021:

Пиф-паф, ойойойой! Перестреляют ли украинцы друг друга, если пистолеты разрешат!

Пылай ясно! Вся правда о ГБО. Секреты газа расскажут ГБОшники.

Скрытые опасности в лесу для туристов и грибников от кусающих животных.

— подробности в новом выпуске программы Прихована небезпека от 15.11.2021

Поразительные факты, долгое время замалчивались.

Опасность, о которой мы даже не подозревали — подстерегает нас на каждом шагу.

Как уберечь жизнь и здоровье своей семьи?

Вся правда в журналистских расследованиях Алексея Душки на ICTV.

Неожиданное и интересное смотрите в «Прихованій небезпеці» по понедельникам в 20:20!