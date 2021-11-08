Прихована небезпека — выпуск 11 — 08.11.2021

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Прихована небезпека от 08.11.2021:

Секреты реальной самообороны, а не выдумки из голливудских фильмов.

Мифы о летней и зимней резине.

Тесты по торможению и правда об колесах из Европы.

Грибники и шашлычники – какая опасность их поджидает в лесу

— подробности в новом выпуске программы Прихована небезпека от 08.11.2021

Поразительные факты, долгое время замалчивались.

Опасность, о которой мы даже не подозревали — подстерегает нас на каждом шагу.

Как уберечь жизнь и здоровье своей семьи?

Вся правда в журналистских расследованиях Алексея Душки на ICTV.

Неожиданное и интересное смотрите в «Прихованій небезпеці» по понедельникам в 20:20!