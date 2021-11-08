Video: Прихована небезпека — выпуск 11 — 08.11.2021
Смотрите онлайн в новом выпуске программы Прихована небезпека от 08.11.2021:
Секреты реальной самообороны, а не выдумки из голливудских фильмов.
Мифы о летней и зимней резине.
Тесты по торможению и правда об колесах из Европы.
Грибники и шашлычники – какая опасность их поджидает в лесу
- подробности в новом выпуске программы Прихована небезпека от 08.11.2021
Поразительные факты, долгое время замалчивались.
Опасность, о которой мы даже не подозревали - подстерегает нас на каждом шагу.
Как уберечь жизнь и здоровье своей семьи?
Вся правда в журналистских расследованиях Алексея Душки на ICTV.
Неожиданное и интересное смотрите в «Прихованій небезпеці» по понедельникам в 20:20!