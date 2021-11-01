Video: Прихована небезпека — выпуск 10 — 01.11.2021

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Прихована небезпека от 01.11.2021: Как защититься от нападения лучших друзей человека. Проверка советов с интернета на собственной шкуре Почему такси все чаще везут нас домой, а в рай. Конфликты таксистов и пассажиров Когда упадет лифт в вашем доме - подробности в новом выпуске программы Прихована небезпека от 01.11.2021 Поразительные факты, долгое время замалчивались. Опасность, о которой мы даже не подозревали - подстерегает нас на каждом шагу. Как уберечь жизнь и здоровье своей семьи? Вся правда в журналистских расследованиях Алексея Душки на ICTV. Неожиданное и интересное смотрите в «Прихованій небезпеці» по понедельникам в 20:20!