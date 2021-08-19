Поїхали всі, кому не лінь! Донбас занепадає з кожним днем — Антизомбі, 19.08.2021

Авіація Росії здійснює стрімке піке на саме ДНО – що ж так? — Антизомбі, 05.08.2021

Чим ближче вибори в Росії – тим більше крові України? Як так — Антизомбі, 12.08.2021

Як швидко побудувати будинок ротом – в Росії підкажуть і розкажуть — Антизомбі, 12.08.2021

Лукашенко мріє про Україну на КОЛІНАХ? А чи вистоїть Білорусь — Антизомбі, 12.08.2021

Поразка Росії на Олімпіаді – чому так складно прийняти і визнати — Антизомбі, 12.08.2021

Росія стала заздрити Китаю все більше – чого раптом? — Антизомбі, 19.08.2021

Западенський Талібан – не чули про таке? А Росія вже мчить на допомогу — Антизомбі, 19.08.2021

Алкоголь і зірвані гальма. Групове вбивство в ОРДЛО, яке приховують окупанти – ВСЯ ПРАВДА

87% молоді не пов’язують своє майбутнє з найкрутішим острівцем руського мира.

Увага, майже 90% молоді звалюють самі. Просто тікають з цієї безпросвітної і безперспективної діри руського мира.

Адже практика показує, що скільки не дивися Юніон або Оплот – ні холодильник повніше не стане, ні майбутнє світліше.

— подробиці в новому випуску програми Антизомбі на ICTV від 19.08.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті https://ictv.ua/ua/antyzombi/