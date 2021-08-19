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Video: Поїхали всі, кому не лінь! Донбас занепадає з кожним днем — Антизомбі, 19.08.2021

Алкоголь і зірвані гальма. Групове вбивство в ОРДЛО, яке приховують окупанти - ВСЯ ПРАВДА 87% молоді не пов'язують своє майбутнє з найкрутішим острівцем руського мира. Увага, майже 90% молоді звалюють самі. Просто тікають з цієї безпросвітної і безперспективної діри руського мира. Адже практика показує, що скільки не дивися Юніон або Оплот - ні холодильник повніше не стане, ні майбутнє світліше. —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 19.08.2021 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Поїхали всі, кому не лінь! Донбас занепадає з кожним днем — Антизомбі, 19.08.2021
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Алкоголь і зірвані гальма. Групове вбивство в ОРДЛО, яке приховують окупанти – ВСЯ ПРАВДА

87% молоді не пов’язують своє майбутнє з найкрутішим острівцем руського мира.

Увага, майже 90% молоді звалюють самі. Просто тікають з цієї безпросвітної і безперспективної діри руського мира.

Адже практика показує, що скільки не дивися Юніон або Оплот – ні холодильник повніше не стане, ні майбутнє світліше.

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 19.08.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / Поїхали всі, кому не лінь! Донбас занепадає з кожним днем — Антизомбі, 19.08.2021 / 19.08.2021 20:24
19.08.2021 20:24

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