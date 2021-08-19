Уехали все, кому не лень! Донбасс ветшает с каждым днем — Антизомби на ICTV

Авиация России совершает стремительное пике на самое ДНО — что же так? — Антизомби на ICTV

Чем ближе выборы в России — тем больше крови Украины? Как так — Антизомби на ICTV

Как быстро построить дом РТОМ — в России подскажут и расскажут — Антизомби на ICTV

Лукашенко мечтает об Украине на КОЛЕНЯХ? А стоит ли Беларусь — Антизомби на ICTV

Поражение России на Олимпиаде — почему так сложно принять и признать — Антизомби на ICTV

Сможет ли Россия контролировать Талибан? — Антизомби на ICTV

Россия стала завидовать Китаю все больше — с чего вдруг? — Антизомби на ICTV

Западенский Талибан — не слышали о таком? А Россия уже мчит на помощь — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 19.08.2021:

Алкоголь и сорванные тормоза. Групповое убийство в ОРДЛО, которое скрывают оккупанты — ВСЯ ПРАВДА

87% молодежи не связывают свое будущее с крутейшим островком русского мира.

Внимание, почти 90% молодежи сваливают сами. Просто бегут из этой беспросветной и бесперспективной дыры русского мира.

Ведь практика показывает, что сколько не смотри Юнион или Оплот — ни холодильник полнее не станет, ни будущее светлее.

Ну, разве что можно попытаться заснуть голодным, мечтая, как вся Украинская армия на днях присоединиться к дыре.

Групповые убийства на Донбассе — почему их так тщательно скрывают боевики – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 19.08.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 19.08.2021.

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