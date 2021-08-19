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Video: Уехали все, кому не лень! Донбасс ветшает с каждым днем — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 19.08.2021: Алкоголь и сорванные тормоза. Групповое убийство в ОРДЛО, которое скрывают оккупанты - ВСЯ ПРАВДА 87% молодежи не связывают свое будущее с крутейшим островком русского мира. Внимание, почти 90% молодежи сваливают сами. Просто бегут из этой беспросветной и бесперспективной дыры русского мира. Ведь практика показывает, что сколько не смотри Юнион или Оплот - ни холодильник полнее не станет, ни будущее светлее. Ну, разве что можно попытаться заснуть голодным, мечтая, как вся Украинская армия на днях присоединиться к дыре. Групповые убийства на Донбассе - почему их так тщательно скрывают боевики – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 19.08.2021 Это Антизомби. Территория без пропаганды. antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 19.08.2021. Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

Уехали все, кому не лень! Донбасс ветшает с каждым днем — Антизомби на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 19.08.2021:

Алкоголь и сорванные тормоза. Групповое убийство в ОРДЛО, которое скрывают оккупанты — ВСЯ ПРАВДА

87% молодежи не связывают свое будущее с крутейшим островком русского мира.

Внимание, почти 90% молодежи сваливают сами. Просто бегут из этой беспросветной и бесперспективной дыры русского мира.

Ведь практика показывает, что сколько не смотри Юнион или Оплот — ни холодильник полнее не станет, ни будущее светлее.

Ну, разве что можно попытаться заснуть голодным, мечтая, как вся Украинская армия на днях присоединиться к дыре.

Групповые убийства на Донбассе — почему их так тщательно скрывают боевики – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 19.08.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 19.08.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

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Главная / Уехали все, кому не лень! Донбасс ветшает с каждым днем — Антизомби на ICTV / 19.08.2021 20:24
19.08.2021 20:24

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