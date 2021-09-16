Повний провал медицини на Донбасі – хочеш жити – вмій крутитися, не хворіючи — Антизомбі, 16.09.2021

Крим їх, а не наш. Як російські чиновники жителів анексованого півострова грабують — Антизомбі, 02.09.2021

Богемне життя дочки Пушиліна – як розважається зашкваренная елітка ОРДЛО — Антизомбі, 09.09.2021

Фантазії по Харкову – в Кремлі стало занадто мокро — Антизомбі, 09.09.2021

Голий Крим. Коли відбирати більше НІЧОГО. Росія загарбала все, що могла? — Антизомбі, 09.09.2021

Беремо шефство над Донбасом, дайте тільки виграти вибори. Все про мрії Єдиної Росії — Антизомбі, 09.09.2021

МАРІУПОЛЬ ХОЧЕ В ДНР?? Байки бойовиків, від яких соромно — Антизомбі, 16.09.2021

Дружини і коханки головних зірок на Донбасі – ну не життя, а суцільна насолода? — Антизомбі, 16.09.2021

У Донецьку і Луганську люди вмирають, тому що немає ЛІКІВ?

Чому в ОРДЛО хворіти СТРАШНО? Адже можна і не вижити – лікарів то немає

Повний провал медицини на Донбасі – помирати, так з музикою

Відповідно в лікарнях на окупованій частині Донбасу якщо хто і залишається, то студенти і пенсіонери.

І звичайно їх знань і умінь недостатньо, особливо в умовах пандемії.

Багато з тих, хто страждає від двобічної пневмонії зазначають, причина катастрофи в ОРДЛО – в проваленій вакцинації.

— подробиці в новому випуску програми Антизомбі на ICTV від 16.09.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

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