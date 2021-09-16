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Video: Повний провал медицини на Донбасі – хочеш жити – вмій крутитися, не хворіючи — Антизомбі, 16.09.2021

У Донецьку і Луганську люди вмирають, тому що немає ЛІКІВ? Чому в ОРДЛО хворіти СТРАШНО? Адже можна і не вижити - лікарів то немає Повний провал медицини на Донбасі - помирати, так з музикою Відповідно в лікарнях на окупованій частині Донбасу якщо хто і залишається, то студенти і пенсіонери. І звичайно їх знань і умінь недостатньо, особливо в умовах пандемії. Багато з тих, хто страждає від двобічної пневмонії зазначають, причина катастрофи в ОРДЛО - в проваленій вакцинації. —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 16.09.2021 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Повний провал медицини на Донбасі – хочеш жити – вмій крутитися, не хворіючи — Антизомбі, 16.09.2021
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У Донецьку і Луганську люди вмирають, тому що немає ЛІКІВ?

Чому в ОРДЛО хворіти СТРАШНО? Адже можна і не вижити – лікарів то немає

Повний провал медицини на Донбасі – помирати, так з музикою

Відповідно в лікарнях на окупованій частині Донбасу якщо хто і залишається, то студенти і пенсіонери.

І звичайно їх знань і умінь недостатньо, особливо в умовах пандемії.

Багато з тих, хто страждає від двобічної пневмонії зазначають, причина катастрофи в ОРДЛО – в проваленій вакцинації.

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 16.09.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / Повний провал медицини на Донбасі – хочеш жити – вмій крутитися, не хворіючи — Антизомбі, 16.09.2021 / 16.09.2021 20:30
16.09.2021 20:30

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