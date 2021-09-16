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Video: Полный провал медицины на Донбассе — хочешь жить — умей вертеться, НЕ БОЛЕЯ — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 16.09.2021: В Донецке и Луганске люди умирают, потому что НЕТ ЛЕКАРСТВ? Почему в ОРДЛО болеть СТРАШНО? Ведь можно и не выжить - врачей то нет Полный провал медицины на Донбассе - помирать, так с музыкой Соответственно в больницах оккупированной части Донбасса если кто и остается, то студенты и пенсионеры. И конечно их знаний и умений недостаточно, особенно в условиях пандемии. Многие из тех, кто мучается с двусторонней пневмонией отмечают, причина катастрофы в ОРДЛО – в проваленной вакцинации. Большинство их тех кто записался на нее еще в феврале, до сих не получили ни единой дозы. – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 16.09.2021 Это Антизомби. Территория без пропаганды. antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 16.09.2021. Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

Полный провал медицины на Донбассе — хочешь жить — умей вертеться, НЕ БОЛЕЯ — Антизомби на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 16.09.2021:

В Донецке и Луганске люди умирают, потому что НЕТ ЛЕКАРСТВ?

Почему в ОРДЛО болеть СТРАШНО? Ведь можно и не выжить — врачей то нет

Полный провал медицины на Донбассе — помирать, так с музыкой

Соответственно в больницах оккупированной части Донбасса если кто и остается, то студенты и пенсионеры.

И конечно их знаний и умений недостаточно, особенно в условиях пандемии.

Многие из тех, кто мучается с двусторонней пневмонией отмечают, причина катастрофы в ОРДЛО – в проваленной вакцинации.

Большинство их тех кто записался на нее еще в феврале, до сих не получили ни единой дозы.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 16.09.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 16.09.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

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Главная / Полный провал медицины на Донбассе — хочешь жить — умей вертеться, НЕ БОЛЕЯ — Антизомби на ICTV / 16.09.2021 20:30
16.09.2021 20:30

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