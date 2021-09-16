Полный провал медицины на Донбассе — хочешь жить — умей вертеться, НЕ БОЛЕЯ — Антизомби на ICTV

Крым их, а не наш. Как российские чиновники жителей аннексированного полуострова грабят — Антизомби на ICTV

Богемная жизнь дочки Пушилина — как развлекается зашкваренная элитка ОРДЛО — Антизомби на ICTV

Влажные фантазии по Харькову — в Кремле стало слишком мокро — Антизомби на ICTV

Голый Крым. Когда отбирать больше НЕЧЕГО. Россия заграбастала все, что могла? — Антизомби на ICTV

Берем шефство над Донбассом, дайте только выиграть выборы. Все о мечтах Единой России — Антизомби на ICTV

НЕНУЖНАЯ СИБИРЬ. Мрачная жизнь, страшные перспективы. Планы Кремля убивают — Антизомби на ICTV

МАРИУПОЛЬ ХОЧЕТ В ДНР?? Байки боевиков, от которых стыдно — Антизомби на ICTV

Жены и любовницы главных звезд Русской весны на Донбассе — ну не жизнь, а сплошное НАСЛАЖДЕНИЕ? — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 16.09.2021:

В Донецке и Луганске люди умирают, потому что НЕТ ЛЕКАРСТВ?

Почему в ОРДЛО болеть СТРАШНО? Ведь можно и не выжить — врачей то нет

Полный провал медицины на Донбассе — помирать, так с музыкой

Соответственно в больницах оккупированной части Донбасса если кто и остается, то студенты и пенсионеры.

И конечно их знаний и умений недостаточно, особенно в условиях пандемии.

Многие из тех, кто мучается с двусторонней пневмонией отмечают, причина катастрофы в ОРДЛО – в проваленной вакцинации.

Большинство их тех кто записался на нее еще в феврале, до сих не получили ни единой дозы.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 16.09.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 16.09.2021.

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