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Video: Поруч із Росією жити страшно? ТОП найкращих маразмів від росЗМІ — Антизомбі, 03.02.2022

Поруч із Росією жити страшно? ТОП найкращих маразмів від росЗМІ Бог любить Білорусь, тож послав їй Лукашенко. Треш, якого ми не заслужили «Ну, а що ж буде з Україною, коли всі мужики за полуницею в мереживних трусиках втечуть» - звичайно ж захочете уточнити ви. Ха! А ми розповімо. Скріпні хлопці, антифашисти від Бога, збираються не тільки всю Україну, а навіть Київ навпіл поділити. Але це російське телебачення, дитинко. Тут дна просто нема. Завжди гуморок для розумних та якісна аналітика —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 03.02.2022 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Поруч із Росією жити страшно? ТОП найкращих маразмів від росЗМІ — Антизомбі, 03.02.2022
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Поруч із Росією жити страшно? ТОП найкращих маразмів від росЗМІ

Бог любить Білорусь, тож послав їй Лукашенко. Треш, якого ми не заслужили

«Ну, а що ж буде з Україною, коли всі мужики за полуницею в мереживних трусиках втечуть» – звичайно ж захочете уточнити ви.

Ха! А ми розповімо.

Скріпні хлопці, антифашисти від Бога, збираються не тільки всю Україну, а навіть Київ навпіл поділити.

Але це російське телебачення, дитинко. Тут дна просто нема.

Завжди гуморок для розумних та якісна аналітика

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 03.02.2022

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / Поруч із Росією жити страшно? ТОП найкращих маразмів від росЗМІ — Антизомбі, 03.02.2022 / 03.02.2022 20:54
03.02.2022 20:54

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