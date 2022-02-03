Поруч із Росією жити страшно? ТОП найкращих маразмів від росЗМІ — Антизомбі, 03.02.2022

Теракти в ОРДЛО та диверсанти у російській формі. Блеф чи реальна провокація Кремля? — Антизомбі, 27.01.2022

Чому Україна – найнебезпечніша країна у світі? — Антизомбі, 27.01.2022

ТОП жахливих новин від РЕН ТВ – Ванга в шоці — Антизомбі, 27.01.2022

Позиція сили чи поза на літеру Р? Геополітичний провал Росії. Чим відповість Кремль? — Антизомбі, 27.01.2022

Хімічна зброя на Донеччині! Блеф чи провокація Кремля? — Антизомбі, 03.02.2022

Друзі та вороги – як працює дипломатія Росії — Антизомбі, 03.02.2022

Кремль здає! Україна наростила міць і готова захищати СВОЄ — Антизомбі, 03.02.2022

Поруч із Росією жити страшно? ТОП найкращих маразмів від росЗМІ

Бог любить Білорусь, тож послав їй Лукашенко. Треш, якого ми не заслужили

«Ну, а що ж буде з Україною, коли всі мужики за полуницею в мереживних трусиках втечуть» – звичайно ж захочете уточнити ви.

Ха! А ми розповімо.

Скріпні хлопці, антифашисти від Бога, збираються не тільки всю Україну, а навіть Київ навпіл поділити.

Але це російське телебачення, дитинко. Тут дна просто нема.

Завжди гуморок для розумних та якісна аналітика

— подробиці в новому випуску програми Антизомбі на ICTV від 03.02.2022

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті https://ictv.ua/ua/antyzombi/