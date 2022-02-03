Бог любит Беларусь, поэтому послал ей Лукашенко. Трэш, который мы не заслужили — Антизомби на ICTV

Сжечь украинцев на Крещатике. Бенефис антифашизма по-русски — Антизомби на ICTV

Теракты в ОРДЛО и диверсанты в российской форме. Блеф или реальная провокация Кремля? — Антизомби

Почему Украина — самая опасная страна в мире? — Антизомби на ICTV

ТОП ужасных новостей от РЕН ТВ — Ванга в шоке — Антизомби на ICTV

Позиция силы или поза на букву Р? Геополитический провал России. Чем ответит Кремль? — Антизомби на ICTV

Химическое оружие на Донбассе! Блеф или провокация Кремля? — Антизомби на ICTV

Ливийская хунта и суданские каратели. Двойные стандарты российской политики — Антизомби на ICTV

Кремль сдает назад! Украина нарастила мощь и готова защищать СВОЁ — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 03.02.2022:

Рядом с Россией жить страшно? ТОП лучших маразмов от росСМИ

Бог любит Беларусь, поэтому послал ей Лукашенко. Трэш, который мы не заслужили

«Ну а что же будет с Украиной, когда все мужики за клубникой в кружевных трусиках сбегут» — конечно же захотите уточнить вы.

Ха! А мы расскажем.

Скрепные ребята, антифашисты от Бога, собираются не только всю Украину А даже Киев пополам поделить.

Но это российское телевидение, детка. Тут дна просто нет.

Всегда юморок для умных и качественная аналитика

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 03.02.2022

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 03.02.2022.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/