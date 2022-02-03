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Video: Бог любит Беларусь, поэтому послал ей Лукашенко. Трэш, который мы не заслужили — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 03.02.2022: Рядом с Россией жить страшно? ТОП лучших маразмов от росСМИ Бог любит Беларусь, поэтому послал ей Лукашенко. Трэш, который мы не заслужили «Ну а что же будет с Украиной, когда все мужики за клубникой в кружевных трусиках сбегут» - конечно же захотите уточнить вы. Ха! А мы расскажем. Скрепные ребята, антифашисты от Бога, собираются не только  всю Украину А даже Киев пополам поделить. Но это российское телевидение, детка. Тут дна просто нет. Всегда юморок для умных и качественная аналитика – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 03.02.2022 Это Антизомби. Территория без пропаганды. antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 03.02.2022. Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

Бог любит Беларусь, поэтому послал ей Лукашенко. Трэш, который мы не заслужили — Антизомби на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 03.02.2022:

Рядом с Россией жить страшно? ТОП лучших маразмов от росСМИ

Бог любит Беларусь, поэтому послал ей Лукашенко. Трэш, который мы не заслужили

«Ну а что же будет с Украиной, когда все мужики за клубникой в кружевных трусиках сбегут» — конечно же захотите уточнить вы.

Ха! А мы расскажем.

Скрепные ребята, антифашисты от Бога, собираются не только  всю Украину А даже Киев пополам поделить.

Но это российское телевидение, детка. Тут дна просто нет.

Всегда юморок для умных и качественная аналитика

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 03.02.2022

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 03.02.2022.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

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Главная / Бог любит Беларусь, поэтому послал ей Лукашенко. Трэш, который мы не заслужили — Антизомби на ICTV / 03.02.2022 20:54
03.02.2022 20:54

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