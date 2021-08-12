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Video: Поразка Росії на Олімпіаді – чому так складно прийняти і визнати — Антизомбі, 12.08.2021

Олімпіада в Токіо - чому бомбануло в Росії Олімпіада ненависті і гімнасти в Держдумі - навіщо так принижувати спорт Як в Росії свято спорту в бенефіс скандалів перетворили. Справжня розправа над Росією в Токіо - що не так з Олімпіадою 2020 —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 12.08.2021 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Поразка Росії на Олімпіаді – чому так складно прийняти і визнати — Антизомбі, 12.08.2021
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Олімпіада в Токіо – чому бомбануло в Росії

Олімпіада ненависті і гімнасти в Держдумі – навіщо так принижувати спорт

Як в Росії свято спорту в бенефіс скандалів перетворили.

Справжня розправа над Росією в Токіо – що не так з Олімпіадою 2020

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 12.08.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / Поразка Росії на Олімпіаді – чому так складно прийняти і визнати — Антизомбі, 12.08.2021 / 12.08.2021 20:55
12.08.2021 20:55

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