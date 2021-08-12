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Video: Поражение России на Олимпиаде — почему так сложно принять и признать — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 12.08.2021: Олимпиада в Токио  - почему БОМБАНУЛО в России Олимпиада ненависти и гимнасты в Госдуме - зачем так унижать спорт Как в России праздник спорта в бенефис скандалов превратили. Настоящая расправа над Россией в Токио - что не так с Олимпиадой 2020 Крутейшая олимпиада в Токио подошла к концу. Спортсмены вернулись домой. И только в останкинских студиях продолжало гореть, только не олимпийский факел, а самые скрепные места ура-патриотов. Они не могут принять и признать поражение. Как не может признать поражение и огромная страна, которую не Ирина Виннер, а останкинские болванчики годами натаскивают ровно в том же духе. Вот откуда ноги растут у баек о заговорах, подсчёта медалей на душу населения и прочей подобной лабуды. Ведь побеждать в том же спорте сложно, совсем другое дело надуть пузырь из соплей и в который раз выставить себя невинной жервтой. – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 12.08.2021 Это Антизомби. Территория без пропаганды. antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 12.08.2021. Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

Поражение России на Олимпиаде — почему так сложно принять и признать — Антизомби на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 12.08.2021:

Олимпиада в Токио  — почему БОМБАНУЛО в России

Олимпиада ненависти и гимнасты в Госдуме — зачем так унижать спорт

Как в России праздник спорта в бенефис скандалов превратили.

Настоящая расправа над Россией в Токио — что не так с Олимпиадой 2020

Крутейшая олимпиада в Токио подошла к концу. Спортсмены вернулись домой.

И только в останкинских студиях продолжало гореть, только не олимпийский факел, а самые скрепные места ура-патриотов.

Они не могут принять и признать поражение.

Как не может признать поражение и огромная страна, которую не Ирина Виннер, а останкинские болванчики годами натаскивают ровно в том же духе.

Вот откуда ноги растут у баек о заговорах, подсчёта медалей на душу населения и прочей подобной лабуды.

Ведь побеждать в том же спорте сложно, совсем другое дело надуть пузырь из соплей и в который раз выставить себя невинной жервтой.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 12.08.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 12.08.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

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Главная / Поражение России на Олимпиаде — почему так сложно принять и признать — Антизомби на ICTV / 12.08.2021 20:55
12.08.2021 20:55

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