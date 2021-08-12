Поражение России на Олимпиаде — почему так сложно принять и признать — Антизомби на ICTV

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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 12.08.2021:

Олимпиада в Токио — почему БОМБАНУЛО в России

Олимпиада ненависти и гимнасты в Госдуме — зачем так унижать спорт

Как в России праздник спорта в бенефис скандалов превратили.

Настоящая расправа над Россией в Токио — что не так с Олимпиадой 2020

Крутейшая олимпиада в Токио подошла к концу. Спортсмены вернулись домой.

И только в останкинских студиях продолжало гореть, только не олимпийский факел, а самые скрепные места ура-патриотов.

Они не могут принять и признать поражение.

Как не может признать поражение и огромная страна, которую не Ирина Виннер, а останкинские болванчики годами натаскивают ровно в том же духе.

Вот откуда ноги растут у баек о заговорах, подсчёта медалей на душу населения и прочей подобной лабуды.

Ведь побеждать в том же спорте сложно, совсем другое дело надуть пузырь из соплей и в который раз выставить себя невинной жервтой.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 12.08.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 12.08.2021.

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