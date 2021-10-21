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Video: По стопах Талібану. Навіщо в Донецьку взяли в заручники спостерігачів ОБСЄ? — Антизомбі, 21.10.2021

Донецький талібан йде в атаку. Навіщо бойовики взяли в заручники спостерігачів ОБСЄ? —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 21.10.2021 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

По стопах Талібану. Навіщо в Донецьку взяли в заручники спостерігачів ОБСЄ? — Антизомбі, 21.10.2021
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Донецький талібан йде в атаку.

Навіщо бойовики взяли в заручники спостерігачів ОБСЄ?

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 21.10.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / По стопах Талібану. Навіщо в Донецьку взяли в заручники спостерігачів ОБСЄ? — Антизомбі, 21.10.2021 / 21.10.2021 20:50
21.10.2021 20:50

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