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Video: По стопам Талибана. Зачем в Донецке взяли в заложники наблюдателей ОБСЕ? — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 21.10.2021: Зачем боевики взяли в заложники наблюдателей ОБСЕ? Донецкий талибан поднял голову Пока Луганские жевали сопли, Донецкие решили устроить что-то типа «Косяк Майдана». Ну а поскольку добраться до укров уже 8-ой год страшно, показать крутость было решено на наблюдателях ОБСЕ. В какой-то момент пушилинские болванчики видать смекнули, что показательную борьбу за Косяка могут оценить кураторы в Москве и вся эта история из смешной превратилась в угрожающую. Блокировать ОБСЕ донецкие наваросы решили по всей территории недореспублики. Донецкий талибан идет в атаку. Зачем боевики взяли в заложники наблюдателей ОБСЕ? История с задержанием Косяка привела к страшному бомбалейло в рядах наваросов – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 21.10.2021 Это Антизомби. Территория без пропаганды. antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 21.10.2021. Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

По стопам Талибана. Зачем в Донецке взяли в заложники наблюдателей ОБСЕ? — Антизомби на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 21.10.2021:

Зачем боевики взяли в заложники наблюдателей ОБСЕ? Донецкий талибан поднял голову

Пока Луганские жевали сопли, Донецкие решили устроить что-то типа «Косяк Майдана».

Ну а поскольку добраться до укров уже 8-ой год страшно, показать крутость было решено на наблюдателях ОБСЕ.

В какой-то момент пушилинские болванчики видать смекнули, что показательную борьбу за Косяка могут оценить кураторы в Москве и вся эта история из смешной превратилась в угрожающую.

Блокировать ОБСЕ донецкие наваросы решили по всей территории недореспублики.

Донецкий талибан идет в атаку.

Зачем боевики взяли в заложники наблюдателей ОБСЕ?

История с задержанием Косяка привела к страшному бомбалейло в рядах наваросов – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 21.10.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 21.10.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

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Главная / По стопам Талибана. Зачем в Донецке взяли в заложники наблюдателей ОБСЕ? — Антизомби на ICTV / 21.10.2021 20:50
21.10.2021 20:50

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