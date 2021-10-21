По стопам Талибана. Зачем в Донецке взяли в заложники наблюдателей ОБСЕ? — Антизомби на ICTV

Будет ли Украина МЕРЗНУТЬ этой зимой? Газовые ТАНЦЫ России никого больше греть не будут — Антизомби на ICTV

Донбасс упал в СССР — голодные бунты, дефицит и цены — глаза на выкате — Антизомби на ICTV

НЕ ОДИН НАРОД! Как Поклонская бросила вызов Путину — Антизомби на ICTV

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Соблазнить Президента любой ценой. Американка без чулков и злая Скабеева — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 21.10.2021:

Зачем боевики взяли в заложники наблюдателей ОБСЕ? Донецкий талибан поднял голову

Пока Луганские жевали сопли, Донецкие решили устроить что-то типа «Косяк Майдана».

Ну а поскольку добраться до укров уже 8-ой год страшно, показать крутость было решено на наблюдателях ОБСЕ.

В какой-то момент пушилинские болванчики видать смекнули, что показательную борьбу за Косяка могут оценить кураторы в Москве и вся эта история из смешной превратилась в угрожающую.

Блокировать ОБСЕ донецкие наваросы решили по всей территории недореспублики.

Донецкий талибан идет в атаку.

Зачем боевики взяли в заложники наблюдателей ОБСЕ?

История с задержанием Косяка привела к страшному бомбалейло в рядах наваросов – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 21.10.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 21.10.2021.

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